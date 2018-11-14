Девочке было 14, и когда они с мамой пошли на какое-то дежурное УЗИ, ей осталось написать еще пару контрольных - и перейти в 9-й класс. Но выяснилось, что у нее уже больше 20 недель.

Семья была небогатая, но они готовы были заплатить любые деньги, чтобы сделать аборт, подключились бабушки, чтобы помочь материально. И тут мама с дочкой пришли к психологу в женскую консультацию. Выяснилось, что в свое время мама прерывала беременность на большом сроке - была двойня, и свекровь сказала: делаешь аборт - или валишь отсюда. И сейчас она сказала примерно то же самое своей дочери.

Казалось, помочь Даше некому: ее мальчик, узнав новость, упал в обморок, Даша его откачивала. Но подключили семью молодого отца. Его мать думала сутки - прибить сына или оставить, а потом сказала: внучку будут звать Аленой. Алена уже ходит в садик, а молодая мама собирается стать акушером-гинекологом.

Она говорит, что не хочет ребенка - а сама живот руками закрывает

…Доабортный психолог - это неловкое словосочетание в ходу с середины 2000-х, когда минздрав разослал по поликлиникам рекомендации направлять женщин, пришедших прерывать беременность, на профилактическую беседу. С тех пор без отметки о консультации с психологом невозможно получить направление на операцию, и принято считать, что доабортные консультации внесли вклад в снижение количества абортов в стране на треть.

Сегодня "РГ" о своей работе рассказывают лауреаты конкурса "Святость материнства-2018" акушерка и перинатальный психолог больницы г. Талицы Свердловской области Екатерина Никулина, замглавврача клинического роддома Новгорода Ольга Носкова, психолог городской больницы Сызрани Татьяна Широкова.

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В графе "причина аборта" женщины пишут в основном: "нет жилья", "недавно было кесарево", "пьет муж", "родственники против", "финансовые трудности", "нужно закончить учебу". А однажды студентка 20 лет пришла с гражданским мужем: "Мы хотим ребенка, но сначала - свадьба. Нужны будут деньги: надо ведь и родню позвать..."

* * *

Каждая женщина, идущая на аборт, подсознательно ждет, чтобы ее кто-то остановил. В этот момент ее пространство сужено до двух полосок в тесте, она не может понять, что рядом - открытая дверь, в которую можно выйти из абортария. За словами о материальных проблемах, отсутствии жилья скрывается надежда. И в первую очередь - на мужчину.

Пришла ко мне женщина, говорит, что не хочет ребенка, а сама все время закрывает живот руками и смотрит в сторону. Выяснилось, что ребенка она все же хочет, но не хочет муж. Пришел мужчина больших размеров, большой начальник, сел и понес: "Оставьте нас в покое, все уже решено!" Но только до тех пор, пока я не показала ему - и ей! - на компьютере 8-недельного малыша, у которого уже чуть ли не мимика просматривалась.

Другую муж взял с ребенком, и она втайне делала аборт за абортом (он часто ездил по командировкам), все боялась, что когда она родит от него, он разлюбит ее первенца Светлану. Притом что сама Света звала его папой, а он ее дочкой. И вот с очередной беременностью она попала на меня. Мы пообщались, я попросила ее прийти с мужем, но на другой день пришел только муж и сказал, что сам решил изучить, как он сказал, все наши "психологические законы и способы влиять на женщин".

Но свою семейную ситуацию он разрешил просто, пригрозив ей: "Сделаешь аборт - уйду".

* * *

Знакомая моей сестры после неудачных попыток забеременеть наконец в 40 лет дождалась своего. Радости в семье не было предела. Через месяц сделала плановое УЗИ, сидит счастливая в консультации, ждет результата. Ее вызывают и сообщают - у вас в животе урод о двух головах, он больше похож на ктулху, чем на ребенка. Срочно на аборт.

Она пришла ко мне не за разрешением, а за поддержкой, в слезах. Мы говорили сначала в кабинете, после работы пошли по городу гулять, в кафешку забрели… Потом я узнала, что они с мужем решили плод оставить, какой бы он ни был. В консультации она больше не появлялась, в роддоме ее, говорят, обложили трехэтажным. Но родился не двухголовый урод, а двойня девчонок-близнецов, и сейчас они мечта пацанов-одноклассников.

* * *

Иногда слышу от женщин: "Уже двоих родила, но до сих пор не знаю, как они получаются. А подруги говорят, что есть еще оргазм какой-то..." Я тогда беру муляж женского органа, достаю акушерские инструменты: расширитель Гегара, кюретку, все наглядно показываю и популярно описываю, что будет при аборте происходить. Иногда действует.

* * *

Сделанные аборты влияют на детей, которые рождаются следом, остаются отпечатком в генетической памяти семьи. Женщина живет обыч­ной жизнью, не делает ни тестов, ни УЗИ, нет признаков, что она беременна. Но подходит к ней сынуля и говорит: "Мама, а кто у нас будет - девочка, мальчик? Как назовем?" Потом выяснилось, что она к тому времени и вправду уже была беременна. Ребенок это почувствовал раньше нее.

* * *

Фото: Виктор Погонцев

Некоторые с порога заявляют: давайте посмотрим, как вы меня не уговорите. И как бы она сердце малыша ни слушала - ответ бывает в стиле: я все поняла, все знаю, еще что-то? И на часы смотрит. Недавно пришла женщина записываться в 18 недель. Я говорю: "Вы, наверное, уже чувствуете, как он шевелится?" - "А это у меня в животе бурчит". В лепешку разбиваешься - и все без толку. "Может, волонтеры посидят с ребенком первый год?" "Хотите, его усыновят?" Нет. Они, наверное, никогда не видели, как из гинекологии в железных контейнерах выносят "биоматериалы" в крематорий.

Каждая женщина, идущая на аборт, ждет, чтобы ее кто-нибудь остановил.

Мнение

Екатерина Никулина, перинатальный психолог городской больницы г. Талица, Свердловская область:

За 3,5 года на мои консультации пришли более 600 женщин, из них 75 сохранили беременность - это меньше 20 процентов, но я уверена, что даже ради одной, готовой передумать, стоит держать в штате психолога. Из 80 с лишним несовершеннолетних девочек, на разных сроках обратившихся ко мне, 60 стали мамами - но часто лишь потому, что срок беременности не позволял им сделать аборт. И девочки оставляют ребенка для того лишь, чтобы, родив, отказаться от него. И все они тоже мои пациент­ки.

Подробности

Они не стали жертвами аборта

Знаменитейшие люди планеты признавались, что матери намеревались избавиться от них, будучи беременными.

Жерар Депардье в автобиографии "Что было, то было" поведал, что мать пыталась спровоцировать аборт с помощью спиц для вязания - семья была слишком бедна, чтоб прокормить очередного ребенка. По тем же причинам чуть было не лишили мир великого футболиста родители Криштиану Роналду. Будущих матерей Джека Николсона, Стива Джобса и Шер родители уговаривали сделать аборт, но те не согласились.

Мама певца Джастина Бибера в юности пила, кололась и подвергалась насилию. Она забеременела в 17, отец Джастина ей изменял, но, несмотря на уговоры врачей сделать аборт, Патриция решила сохранить ребенка. Решение окупилось сполна: она родила будущую звезду и неплохо заработала на этом, спродюсировав два документальных фильма о сыне и написав книгу о том, каково быть матерью Джастина Бибера. Сам музыкант - резкий противник абортов и говорил в интервью Rolling Stone: "Эмбрион - это уже человек. Вы убьете ребенка? Нет. Так почему вы считаете, что вправе делать аборт?"