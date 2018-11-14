Путин пригласил бизнесменов и политиков из стран АСЕАН на форумы в РФ

Владимир Путин принимает участие в саммите Россия - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. Президент России пригласил бизнес и представителей официальных кругов стран азиатской "десятки" на Санкт-Петербургский экономический форум и Восточный экономический форум во Владивостоке в следующем году.

Выступая на пленарном заседании саммита, Владимир Путин отметил поступательное развитие экономических связей. Совокупный товарооборот России с ассоциацией в прошлом году вырос более чем на треть, достигнув 18,3 млрд долларов. А объем взаимных накопленных инвестиций превышает 25 млрд долларов.

Дорожная карта делового сотрудничества насчитывает 60 совместных проектов в промышленности и высоких технологиях и, по оценке Путина, успешно реализуется. Приняты также программы сотрудничества в сферах энергетики и сельского хозяйства.

По словам Путина, предприниматели из стран АСЕАН всегда широко представлены на Санкт-Петербургском и Восточном экономических форумах в России.

"Пользуясь случаем, хотел бы пригласить официальные и деловые круги "десятки" приехать в Россию на следующие заседания этих форумов в 2019 году", - заявил президент РФ.

В саммите Россия-АСЕАН принимают участие руководство Сингапура, Вьетнама, Таиланда, Малайзии, Филиппин, Индонезии, Камбоджи, Брунея, Лаоса и Мьянмы. Политики обсуждают вопросы углубления взаимодействия в торговой, инвестиционной, гуманитарной сферах, а также региональной безопасности. Партнером по диалогу с этой ассоциацией Россия является с 1996 года.