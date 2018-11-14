Путин: Российские туристы в 2017 году оставили в Таиланде более $2 млрд

Российские туристы в прошлом году оставили в Таиланде 2,2 млрд долларов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром этой страны.

Встреча Владимира Путина с премьер-министром Королевства Таиланд Праютом Чан-Очой состоялась на полях саммита Россия-АСЕАН в Сингапуре.

Двусторонние отношения развиваются весьма позитивно, отметил Путин. Об этом, по его словам, свидетельствует и количество приезжающих на курорты Таиланда российских туристов.

"По нашим данным - мне только что коллеги подсказали - два миллиарда долларов примерно наши туристы оставили в Таиланде за текущий год, больше двух миллиардов - 2,2", - сказал президент РФ.

"Таиланд - наш давний надежный партнер. В прошлом году мы отметили 120-летие дипломатических отношений", - также отметил он.