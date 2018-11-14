Ребенок обманул папин iPhone с помощью простого трюка

Эксперт в области информационной безопасности по имени Дэвид Шутц рассказал читателям своего Twitter, как его ребенок смог обойти ограничение на использование приложений в iOS 12.

Напомним, что функция "Экранное время" появилась в новейшей версии iOS. С ее помощью можно отслеживать время использования различных приложений, а также устанавливать ограничения на их работу - например, запретить играть в игры более часа в день.

По словам Шутца, его сын смотрел видео на YouTube перед сном. "Когда мы пришли к нему спустя час, он продолжал смотреть. Оказывается, он выяснил, что можно принудительно выгрузить из памяти Safari, и лимит экранного времени не будет проверяться при следующем запуске", - написал он.

В качестве доказательства он приложил запись экрана.

So my eldest was watching videos when we checked on him in bed last night. And an hour later, he was doing it again. Turns out, he figured out you can force-quit Safari and the Screen Time limit isn’t checked at the next launch. pic.twitter.com/dKPo0Ehf0D — David Schuetz (@DarthNull) 12 ноября 2018 г.

Это не первый случай, когда дети с легкостью обходят подобные ограничения. Еще в сентябре на Reddit появилась запись мужчины, сын которого узнал, что обмануть систему можно, удаляя и затем вновь устанавливая нужные приложения.