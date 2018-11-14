У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Ребенок обманул папин iPhone с помощью простого трюка

14.11.2018,  
14:54
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Эксперт в области информационной безопасности по имени Дэвид Шутц рассказал читателям своего Twitter, как его ребенок смог обойти ограничение на использование приложений в iOS 12.

Напомним, что функция "Экранное время" появилась в новейшей версии iOS. С ее помощью можно отслеживать время использования различных приложений, а также устанавливать ограничения на их работу - например, запретить играть в игры более часа в день.

Необычный смартфон Xiaomi Mi8 Pro пришел в Россию, названа цена
Samsung Galaxy A9 - второй подход к камерофону

По словам Шутца, его сын смотрел видео на YouTube перед сном. "Когда мы пришли к нему спустя час, он продолжал смотреть. Оказывается, он выяснил, что можно принудительно выгрузить из памяти Safari, и лимит экранного времени не будет проверяться при следующем запуске", - написал он.

В качестве доказательства он приложил запись экрана.

Это не первый случай, когда дети с легкостью обходят подобные ограничения. Еще в сентябре на Reddit появилась запись мужчины, сын которого узнал, что обмануть систему можно, удаляя и затем вновь устанавливая нужные приложения.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
гаджеты
Фото: depositphotos.com
Девушка-блогер рискнула жизнью ради эффектного фото 14:04
Xiaomi выпустила умный унитаз 13.11.2018
Создан способ ускорить интернет в смартфоне 12.11.2018
iPhone
Фото: depositphotos.com
Самый страшный кот прославился в интернете 11:46
Решили продать iPhone? Будьте готовы к обману 07.11.2018
В России резко подешевели новые iPhone и старые Samsung 01.11.2018
безопасность
Фото: depositphotos.com
"Неприличные" пакеты возмутили интернет 13.11.2018
Обновили Windows 10? Готовьтесь к неприятностям 07.11.2018
Медведев утвердил правила проверки пользователей мессенджеров по телефону 06.11.2018