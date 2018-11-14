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14.11.2018 05:10
Рубрика: Культура

Редкий розовый бриллиант ушел с молотка за 50 миллионов долларов

"Розовое наследие". Фото: EPA-EFE/MARTIAL TREZZINI "Розовое наследие". Фото: EPA-EFE/MARTIAL TREZZINI
"Розовое наследие". Фото: EPA-EFE/MARTIAL TREZZINI

Редкий розовый бриллиант весом около 19 карат был продан на аукционе Christie's за 50 миллионов долларов.

Фото: Sotheby's
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Камень прямоугольной огранки, найденный на одном из месторождений в Южной Африке, является самым ярким розовым бриллиантом, который когда-либо выставляли на аукцион Christie's в Женеве. В аукционном доме инкрустированный в кольцо камень назвали его "величайшим бриллиантом в мире", передает ТАСС.

Владелец драгоценного камня под названием "Розовое наследие", выставивший украшение на торги, пожелал остаться неизвестным. Ранее кольцо находилось в коллекции семьи Оппенгеймеров. Новый хозяин, ювелирный дом Harry Winston, переименовал камень в "Розовое наследие Уинстона".

Культура Арт Аукционы и коллекции
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