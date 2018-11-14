Арест вице-премьера Крыма признан законным

Мосгорсуд рассмотрел жалобу на арест вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина. В итоге заключение под стражу чиновника было признано законным. "Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласила решение судья.

Экс-вице-премьер Крыма обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, а именно 5 млн рублей.

Нахлупин был заключен под стражу на два месяца до 16 декабря 2018 года. Но, по мнению защиты, столь строгая мера пресечения необоснованна. Адвокат Ольга Лукманова настаивала, что оснований для содержания Нахлупина в СИЗО нет и следует заменить арест на более мягкую меру пресечения.

Выступая в Мосгорсуде посредством видео-конференц-связи, бывший чиновник сказал, что объявлен в розыск в Украине по обвинению в госизмене, поэтому скрыться он никуда не сможет.

Однако следователь заявил, что только нахождение обвиняемого в следственном изоляторе может удовлетворить интересы следствия. "На свободе Нахлупин может принять меры к сокрытию документов, которые еще не изъяты, склонить свидетелей к даче ложных показаний", - пояснил он. Прокурор поддержал следователя.

Свою вину Виталий Нахлупин не признает.

Чиновник был задержан 17 октября в Москве. Задержаны и его предполагаемые подельники - экс-замминистра транспорта Крыма Валентин Дукорский и бывший первый зампредседателя комитета конкурентной политики Крыма Ярослав Сливка. Им также вменяется получение взятки. В то же время обвинение в даче взятки предъявили предпринимательнице Елене Чернышевой.

Вчера стало известно, что Ярослав Сливка намерен заключить сделку со следствием и предоставить разоблачающую информацию по уголовному делу. Сейчас обсуждаются условия ее заключения. Кроме того, суд вчера наложил арест на имущество на сумму около 14 млн рублей и недвижимость, принадлежащие Виталию Нахлупину и его супруге.