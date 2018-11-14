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14.11.2018 12:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Эксперт "Святости материнства" рассказал, как избежать появления сирот

Текст: Яна Шамаева
Поддержка семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, позволит уменьшить количество сирот во всех регионах России и странах СНГ. Такого мнения придерживается директор Социального центра во имя святителя Тихона и член Совета по вопросам детей-сирот Министерства образования РФ Александр Гезалов.
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Он руководит своим центром, открытом при Донском монастыре, уже три года и постоянно информирует все без исключения семьи о том, на какую поддержку они смогут рассчитывать в случае возникновения трудностей. Работа ведется в партнерстве с государством.

Фото: Из личного архива Юлии Графовой
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- У нас люди могут бесплатно получить консультацию юриста, психолога, гуманитарную помощь, продукты, мы можем собрать финансовые средства для поддержки в какой-либо ситуации, выдать канцелярские принадлежности и средства гигиены. Если дети больны, тоже предложим разные варианты решения проблемы, - перечисляет Александр Гезалов. - Но самое главное - если возникнет какая-то экстренная ситуация, когда нужно вмешаться во взаимодействие с органами опеки или социальными службами, мы сразу отправляем обращение от социального центра, от имени помощника депутата Госдумы, коим я являюсь, с просьбой решить вопрос о поддержке семьи.

Обычно такой документ отправляют в прокуратуру, следственный комитет или органы опеки, после чего центр берет семью на поруки, то есть всячески защищает ее, отстаивает интересы, "выбивает" возможность не забирать детей. К примеру, сейчас организация занимается тремя подобными случаями.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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- Мама с четырьмя детьми бегает по съемным квартирам, семье нужны были продукты и некоторые другие вещи. Мы бесплатно дали ей юриста, с ней пообщался психолог, выстроили дорожную карту по выходу из ситуации. И это лишь один случай. Часто семье нужен хороший медиатор, социальный работник. Наша организация - это ресурсный центр и центр профилактики социального сиротства с точки зрения поддержки семьи с детьми в решении разных вопросов, - добавил Гезалов.

Говоря о ситуации с количеством детей-сирот в целом по России, эксперт считает, что в стране недостаточно законодательных актов по поддержке семей. Кроме того, по его мнению, в регионах не всегда качественно и правильно работают комиссии по делам несовершеннолетних, бывают случаи некорректного "изъятия" ребенка из семьи.

- Конечно, требуются изменения в законах, включение в работу органов опеки других субъектов. Нужно с этим разбираться, что мы и делаем. Не так давно у нас было крупное заседание министерств и ведомств по проекту "Крепкая семья". Как раз говорили о том, что должна быть доступность получения образования, детские сады тоже должны быть доступны, и в какой бы ситуации семья ни оказалась, государство просто обязано протянуть ей руку помощи, - подытожил Александр Гезалов.

Своим опытом он поделится с участниками VI форума "Святость материнства", который 14-15 ноября пройдет в Минске.

Общество Семья и дети В мире экс-СССР Беларусь Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Форум святость материнства
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