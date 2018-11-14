Форум "Святость материнства" подтвердил важность темы семьи для всех стран

В Минске начал работу шестой форум программы "Святость материнства", посвященный теме "Семья в современном мире: значение, тенденции и перспективы". В нем принимают участие более 400 делегатов из 12 стран мира. В течение двух дней представители власти, общественных организаций, религиозные деятели, ученые, медики, учителя, психологи, социологи, специалисты в области семейных отношений будут обсуждать накопившиеся проблемы и искать пути их решения.

Нынешний форум знаковый в силу целого ряда причин. Впервые он вышел за рамки России и проходит на белорусской земле в преддверии юбилея Союзного государства - в будущем году ему исполнится 20 лет. В своем приветствии к участникам форума президенты России и Республики Беларусь отметили, что он стал важной площадкой для диалога по актуальным вопросам защиты семьи. Именно в семье формируются основы духовных ценностей и традиций, а в обоих государствах вопросам материнства и детства уделяется приоритетное внимание.

Но проблем еще немало. По словам председателя попечительского совета программы "Святость материнства" Натальи Якуниной, положение семьи в современном мире во многом двойственно. С одной стороны она сосредотачивает в себе главные жизненные надежды и перспективы огромного числа людей. С другой - она стоит перед лицом серьезнейших вызовов и угроз.

- Семья, особенно многодетная, должна находить поддержку во всех системах обеспечения жизни общества, - подчеркнула она. - В первую очередь в таких, как законодательство, образование, медицина, СМИ, экономика.

В России сегодня совершенствуются формы материальной поддержки семей, в первую очередь речь идет о материнском капитале. Такая поддержка жизненно необходима, но она не решает всех проблем. Как говорят социологи и демографы, система материальных пособий семьям практически не оказывает влияния на увеличение самой потребности в детях. Общий вектор ценностного самоопределения общества в этом смысле нельзя назвать про-семейным. Заявляемая большинством людей приверженность традиционным семейным ценностям пока не привела к заметному сокращению числа разводов, абортов, да и брошенные дети в наше время, увы, не редкость. Поэтому важно, чтобы представление общества об идеальной жизни человека как о союзе мужа и жены, отца и матери, предполагающего многочисленное потомство, было укоренено в сознании как можно большего числа людей.

Положительным личным примером и опытом своей страны поделился депутат Народной скупщины Республики Сербии, советник "Карич Фонда" Драгомир Карич.

- Я очень счастливый человек, - заявил он на открытии форума. - У меня три сына, дочь, 12 внуков. Очень многое зависит от женщин. Вы правите семьей и приносите нам радость тем, что рождаете новые поколения, - обратился Карич к присутствующим дамам. - У нас в парламенте представлены разные партии, идут дискуссии по разным вопросам, но когда речь идет о семье, мы все бьемся за то, чтобы каждая женщина имела огромную поддержку и дома, и в компании, где она работает. От этого выигрывают все.

По словам заместителя председателя Совета Национального собрания Республики Беларусь, председателя Белорусского союза женщин Марианны Щеткиной, нынешний форум показывает, как на практике реализуется совместная политика Союзного государства.

- Крепкая семья - основа всего, - говорит она. - Как мы воспитаем наших детей, таким и станет будущее нашего государства. Через семью передается духовно-нравственный код народа, но только на законодательном уровне уберечь ее невозможно. В поддержке семьи должно принимать участие гражданское общество. Эта задача - общая.

Кстати

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации России по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова предложила внести мероприятия программы "Святость материнства" Фонда Андрея Первозванного в повестку третьего Евразийского женского форума.

- Темы сохранения института семьи и поддержки материнства, отцовства и детства были и остаются приоритетом для верхней палаты Федерального собрания, - отметила Лилия Гумерова. - Буквально в прошлом году завершились мероприятия Национальной стратегии действия в интересах детей на 2012-2017 годы, председателем координационного комитета по ее реализации была председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Также по ее инициативе был подписан еще один указ президента России - об объявлении десятилетия детства на 2018-2027 годы.

По мнению Лилии Гумеровой, программа "Святость материнства" полностью соответствует задачам Евразийского женского форума и ее мероприятия могут быть внесены в повестку саммита, который проводится каждые три года в Санкт-Петербурге. Следующий должен состояться в 2021 году.