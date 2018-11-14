Якунина: Общественная поддержка семей важна не менее государственной

Государственная семейная политика не сможет в полной мере решить все проблемы в этой сфере, если не получит должной поддержки со стороны общества. Его нравственное состояние, содержание информационной среды влияют на про-семейное поведение больше, чем материальные меры поддержки. Об этом и многом другом в интервью "РГ" рассказала председатель попечительского совета Всероссийской программы "Святость материнства" Наталья Якунина.

Наталья Викторовна, главной темой всех форумов "Святость материнства" так или иначе является семья, этот также не стал исключением. В прошлом году активно обсуждалась эффективность реализации государственной семейной политики. На что будет делаться упор на этот раз и почему?

Наталья Якунина: Тема форума 2018 года - "Семья в современном мире: значение, тенденции, перспективы". Впервые форум сделал шаг за пределы Российской Федерации, поэтому мы обозначили тему шире, чем вопросы семейной политики в нашей стране. Со-организатором форума выступает "Фонд Карича" из Сербии. Вместе мы рассчитываем обсудить вопросы, которые в равной степени актуальны и интересны как для России, Беларуси и Сербии, так и для большинства стран Европы и мира.

Почему для форума был впервые выбран не российский город, а Минск?

Наталья Якунина: На все форумы, проводившиеся нашей программой в России, приезжало большое количество иностранцев, при этом участники из Беларуси всегда имели очень впечатляющее представительство, поэтому этот наш шаг является вполне логичным и последовательным. Наряду с нашим сотрудничеством с такими общественными организациями, как "Белорусский Союз женщин", мы заручились поддержкой в проведении форума со стороны Минского городского исполнительного комитета и Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. Предлагаемые для обсуждения темы вызвали большой интерес у белорусской стороны. На всех секциях форума будет много спикеров и участников из этой страны.

Семья - один из главных жизненных приоритетов для белорусов и россиян. Поэтому нам видится, что поддержка семьи имеет прекрасные перспективы для того, чтобы стать одной из основ стратегического российско-белорусского партнерства.

Если посмотреть темы прошлых форумов, видно, что перечень семейных проблем примерно один и тот же. О чем это говорит?

Наталья Якунина: Для нас важна преемственность в проведении форумов в том смысле, что мы инициируем дискуссии, прежде всего, вокруг тех вопросов, относительно которых у нас самих накоплен практический опыт. Это проведение психологических консультаций для беременных женщин, развитие про-семейных проектов в СМИ, поддержка семейно-ориентированных программ в образовании, волонтерское служение молодежи и другие. Из года в год мы наблюдаем, как растет число проектов и инициатив в этих сферах, как растет эффективность деятельности НКО. В том числе, и благодаря обмену опытом, который происходит на нашей площадке.

В 2018 году в круг обсуждаемых вопросов будут введены две новые для нас и очень актуальные темы. Во-первых, это юридические практики, направленные на решение семейных конфликтов и сохранение брака и семьи. Во-вторых, про-семейные проекты, которые реализуются компаниями в рамках программ корпоративной социальной ответственности.

Наверняка помимо резолюции будет высказана масса различных предложений. Насколько они могут быть востребованы в рамках реализации государственной семейной политики?

Наталья Якунина: Форум - это площадка высокого экспертного уровня, но в первую очередь - это общественная неправительственная инициатива, поэтому неправильно было бы рассматривать резолюции и предложения форума исключительно в контексте государственной семейной политики. В первую очередь, вектор политики государства в области семьи определяется избирателями на выборах, которые отдают свои голоса в поддержку той или иной представленной кандидатами и партиями социальной политики. Мы видим свою первостепенную роль в формировании и поддержке неправительственных и общественных проектов в этой области, которые благодаря своему охвату и востребованности гражданами находят свое отражение в тех или иных изменениях вектора государственной социальной политики.

Да, у нас много примеров того, что в государственных ведомствах к нашему мнению прислушиваются: наш конкурс для журналистов на определенном этапе получил поддержку Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям; аналогичная история произошла с конкурсом для специалистов службы родовспоможения и его сотрудничеством с Министерством здравоохранения РФ.

Но есть отдельные направления семейной политики, которые пока находятся на самом начальном уровне развития, не попадают в фокус государственной социальной политики, но представляются нам крайне востребованными и перспективными. Так, на нашем форуме пойдет речь о медиации - то есть о технологии альтернативного регулирования семейных споров с участием нейтральной стороны. В России практика медиации применительно к семейной сфере практически не используется. Согласно статистике, в 2017 году в процентном отношении распадалось больше половины браков. При этом разрешение семейных споров осуществляется только судами. Тем не менее за рубежом практика медиации является одним из первых и наиболее распространенных видов профилактики семейных споров, их урегулирования и досудебного разрешения. Она применяется при разводе супругов и касается вопросов проживания родителей и детей, воспитания и общения с ребенком, уплаты алиментов, раздела имущества и распределения долгов, а также споров, возникающих между членами семьи относительно материальной поддержки и помощи.

Например, в Австрии распространена практика проведения семейной медиации двумя медиаторами (со-медиация), один из которых является специалистом в области психологии, а второй - в области юриспруденции. Эта практика показала свою эффективность для нахождения решений, устраивающих обе стороны, и для сохранения семьи. В ближайшем будущем хотелось бы, чтобы она нашла свое развитие и в России.

Опыт белорусских коллег будет представлен на форуме, и мы убеждены, что обмен практиками будет проходить очень плодотворно.

Насколько к тому, что говорят эксперты на форумах "Святость материнства", прислушиваются власти и общество?

Наталья Якунина: Сейчас ученые и эксперты, с которыми сотрудничает наша программа, предупреждают об очень серьезных проблемах: сокращение населения трудоспособного возраста практически неизбежно; число абортов в России с каждым годом снижается, но по-прежнему сохраняется очень высокий уровень репродуктивных потерь от искусственного прерывания беременности; те же, кто планирует создать семью, рассчитывают родить и воспитать не более двух детей, то есть в обществе распространена установка на малодетность. Все это тенденции, на которые нельзя закрывать глаза. Вместе с тем эксперты убеждены, что заметное влияние на все типы репродуктивного и семейного поведения оказывает не только и не столько государственная политика материального стимулирования, сколько нравственное состояние общества, содержание информационной среды. Поэтому мы считаем: то, чем занимается наша программа - проведение конкурсов и обучающих семинаров для журналистов по теме семьи, поддержка программ по подготовке к семейной жизни в системе образования, поддержка молодежных волонтерских программ, психологическое консультирование беременных женщин - столь же важно, как и, например, оказание материальной поддержки молодым и многодетным. Развитие вариантов сотрудничества государства и общества в сфере влияния на типы репродуктивного и семейного поведения является крайне актуальным вопросом.

Чего вы ожидаете от данного форума?

Наталья Якунина: Прежде всего, мы рассчитываем, что форум поможет вывести сотрудничество между общественными про-семейными организациями России, Беларуси и Сербии на качественно более высокий уровень. Есть перспективы для сотрудничества с Беларусью в рамках проектов нашей программы "Святость материнства".

Как я уже отмечала, новым направлением повестки в этом году станет обсуждение про-семейных проектов, которые реализуются компаниями в рамках программ корпоративной социальной ответственности. Традиционно наши форумы поддерживаются индивидуальными меценатами и созданным мной с Владимиром Ивановичем Якуниным фондом целевого капитала "Истоки", поэтому построение отношений с национальными и транснациональными компаниями видится нам как крайне перспективное направление развития, которое позволит расширить базу пожертвований и средств для поддержки про-семейных проектов и инициатив.

И, наконец, не следует упускать из вида, что именно по инициативе Беларуси в 2015 году в ООН была создана Группа друзей семьи, которая в настоящее время включает 25 стран. Мы убеждены, что международный охват форума (а в нем будут участвовать представители 12 государств) позволит активно включить наши разработки и идеи в международную дискуссию по актуальным для большинства стран вопросам демографического развития как на уровне международных конференций, так и в профильных международных организациях.