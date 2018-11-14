Поход в театр или кино - почти всегда праздник. Правда, цены на эти развлечения могут больно кусаться, особенно когда билеты приходится покупать на всю семью. При этом, как и в любом другом деле, здесь есть свои хитрости и правила, позволяющие не переплачивать. Корреспондент "РГ" поговорил о них с сотрудниками театров и экспертами.

Билет со скидкой можно купить в день спектакля, но тогда лучше позвонить в кассу и узнать, остались ли места. Фото: Сергей Михеев

Когда покупать

Театралы до сих пор спорят, когда лучше покупать билеты - за несколько месяцев до спектакля или прямо перед его началом. В первом случае всегда можно выбрать хорошие места. Зато билет в день спектакля можно якобы урвать с большой скидкой. Кому же верить? "Мы, конечно, советуем приобретать билеты заблаговременно, чтобы иметь возможность выбрать лучшие места в зале. Также при высоком зрительском спросе стоимость билетов на спектакль ближе к дате показа может быть увеличена", - рассказала "РГ" начальник отдела продаж Театра на Таганке Мария Бухарова. В Малом театре с ее мнением полностью солидарны: "Билеты в любой театр лучше покупать заранее. Например, в Малом театре есть ряд спектаклей, билеты на которые можно купить только сразу после начала продаж", - советует директор театра Тамара Михайлова. Заранее планировать поход в театр рекомендуют и представители театральных электронных приложений. "Если спектакль популярный или вы хотите успеть купить лучшие места, то следует планировать поход в театр заблаговременно. На кассовые и топовые спектакли иногда билеты разлетаются в первый час после поступления в продажу. Мы стараемся помочь зрителям успеть купить такие редкие билеты, отправляя оповещения о начале продаж через приложение", - рассказывает менеджер по развитию и PR театрального мобильного приложения "Суфлер" Ксения Семенкевич.

Билеты в театр лучше покупать заранее в официальных кассах

Где покупать

Сами театры рекомендуют покупать билеты только в их собственных кассах, через официальный сайт либо через распространителей, с которыми у них налажено сотрудничество. Пользуясь малоизвестными билетными агрегаторами и сайтами или же вообще покупая с рук, любители театра рискуют нарваться на мошенников. "Самый главный метод экономии - это внимательно относиться к тому, где приобретаются билеты. Если зрители покупают их на сайтах-дублерах или в сомнительных кассах, то нет гарантий, что в случае отмены зрителю вернут деньги за билет, а иногда бывает, что с фальшивыми билетами человеку просто не удается попасть на спектакль", - считает Михайлова.

Как же понять, что продавец билетов нечист на руку? Как правило, информация об официальных распространителях всегда есть на сайте театра. Например, сайт Большого театра указывает сразу семь компаний, которые могут заниматься распространением билетов. Любая другая фирма, которая будет предлагать попасть на спектакль, должна насторожить театрала.

Стоит также иметь в виду, что билетные агентства за свои услуги берут комиссию в 10-15% от стоимости билета. Среди них могут быть и агентства-однодневки, которые по бросовым ценам предлагают дорогие билеты. Сорвав куш, они исчезают, и найти потом таких продавцов практически невозможно. Поэтому покупка билета в кассе театра - это не только экономия средств, но и гарантия того, что в театр вы все-таки попадете.

Как купить дешевле

И все же иногда театрам не удается распродать все билеты, и тогда они реализуют их в день спектакля с хорошей скидкой, размер которой может доходить до 70%. Шансы так "проскочить" на премьеру, конечно, невелики, но если речь идет о старом репертуаре, то такой возможностью надо пользоваться. Но лучше заранее позвонить в кассу, чтобы не ехать зря.

Студенты могут купить билеты в Большой театр за 100 рублей. Фото: Александр Корольков

Многие театры предоставляют скидки студентам. Например, в театре Et Cetera в полцены можно купить билеты на спектакли, идущие с понедельника по четверг. А в Мастерскую П.Н. Фоменко вообще могут пустить даром за несколько минут до открытия занавеса, если показать на входе студенческий билет. Билеты в Большой театр студенты могут купить за 100 рублей, но не на все спектакли, например, на концерт "Верди гала" с участием Анны Нетребко купить билет со скидкой могут только студенты музыкальных вузов. Что касается федеральных льготников (например, ветеранов Великой Отечественной войны или детей-сирот), то они могут рассчитывать на скидки или бесплатное посещение практически во всех московских театрах.

Еще один совет - не гнаться за местом в партере. Например, в МХТ им. Чехова конфигурация зала такова, что сцену отлично видно с любого места. При этом в бельэтаж билет можно купить за 350 рублей, а вот за партер придется отдать в районе 3,5 тысячи.

Если хотите сэкономить, то не стоит выбирать премьеру. Ведь через пару месяцев можно будет посетить тот же спектакль, но только гораздо дешевле. Также можно пользоваться купонами на скидки, размер которых обычно колеблется от 10% до 50%. Но для этого нужно пользоваться проверенными сервисами, которые существуют на рынке не первый год. Эти сервисы еще и мониторят появление выгодных предложений от самих театров, сравнивают цены и помогают отбирать спектакли исходя из предпочтений зрителя. Кроме того, поиск билетов может облегчить пользование театральными мобильными приложениями или посещение профильных групп в соцсетях и мессенджерах. "Мы, например, ведем телеграм-канал, где публикуем скидки на билеты в театры Москвы, а в "Инстаграме" у нас часто проходят розыгрыши бесплатных билетов. Также у нас есть договоренности со многими московскими театрами - они предоставляют бесплатные билеты или большие скидки пользователям приложения", - рассказала "РГ" Ксения Семенкевич.

Киноэкономия

Тот, кто часто ходит в кино, хорошо знает, что цены на утренние сеансы гораздо ниже, чем на вечерние. Утром в Москве можно легко сходить в кино за 100 рублей, а вот вечером в том же кинотеатре придется отдать около 400-500 рублей. Также московские кинотеатры можно условно поделить на классы "бизнес" и "эконом". К первым, например, можно отнести Киноцентр "Соловей" на Красной Пресне, а ко вторым - "Искру" в Дмитровском районе. Цены на билеты здесь отличаются в разы, тогда как удовольствие от просмотра человек получит в любом случае.

Стоит обратить внимание и на бонусные карты киносетей, которые вы чаще всего посещаете. По карточке можно рассчитывать на скидку до 30-40%, если часто ходить в кино. Так же как в случае с театрами, студенты и льготники могут получить скидку и на билеты в кино. Например, в кинотеатре "Синема Стар" в Марьиной Роще действует 50%-ная скидка студентам на билеты с 10.00 до 14.59, а в "Каро 4 Звездный" скидочные сеансы длятся до 18.00, но только с понедельника по среду.

Кстати

Сэкономить на покупке концертных билетов можно теми же способами, что и в случае с театрами, - покупать заранее, пользоваться купонами, следить за такими площадками, как "Яндекс.Афиша" или "Концерт.ру". Но место на концерте играет куда более важную роль. Ведь на неудачном месте исполнителя может быть попросту плохо слышно. Поэтому завсегдатаи таких мероприятий рекомендуют выбирать места рядом со звуковым пультом и звукорежиссером, который всегда лучше контролирует звучание в той части зала, из которой работает.