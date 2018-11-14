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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Дотянуться до звезды

Северный речной вокзал отреставрируют
Текст: Александр Мелешенко
Фото: Аркадий Колыбалов
Российская газета - Неделя №7720 (257)
Легендарное здание Северного речного вокзала на берегу Химкинского водохранилища обнесли строительными лесами - неравнодушные горожане тут же заволновались. Еще бы - этот памятник архитектуры восемь лет простоял закрытым, его даже хотели снести, а на освободившемся месте построить жилье и офисы. Но в итоге символ канала имени Москвы решено отреставрировать и вернуть ему былую славу. Подробности корреспондент "РГ" узнал прямо на стройплощадке.

Он же памятник

За забором и строительными лесами кипит работа - шумят перфораторы, рабочие вскрывают старый рассохшийся паркет и сносят построенные в 1990-е годы перегородки. О роскоши и величии постройки сейчас напоминают только башня и торчащий из нее шпиль с пятиметровой звездой, украшенной серпом и молотом.

"Идут противоаварийные работы, - объясняет "РГ" замгендиректора "Мосгортранса" Роман Соболев. - Капремонт здесь проводился больше 40 лет назад, с 2010 года здание не эксплуатировалось. Проект реставрации проходит экспертизу и должен быть готов в декабре. В любом случае все элементы архитектурного облика будут восстановлены".

Фото: Succession Picasso 2018/ГМИИ им. А.С. Пушкина
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Этих элементов на самом деле много. У той же звезды на шпиле необыкновенная судьба - в конце 1930-х она венчала Спасскую башню Кремля и прямо оттуда переехала на здание вокзала. Под звездой на четыре стороны смотрят куранты и у них тоже богатая история - уникальный часовой механизм сняли с Воскресенского собора в подмосковном Волоколамске в те же 1930-е годы. Сейчас время на них застыло, но скоро стрелки снова придут в движение.

О былом значении речного вокзала говорит хотя бы тот факт, что на его стройплощадку трижды приезжал Иосиф Сталин. Был он здесь и на церемонии открытия в 1937 году, когда Москву впервые назвали портом пяти морей.

Здание вокзала специально сделали похожим на огромный белый корабль. При своих впечатляющих размерах он будто бы парил над водой - ощущение легкости создавали тонкие ажурные колонны, опоясывающие постройку. Сейчас они растрескались, а некоторые частично обвалились. Даже скульптуры на башне вокзала скорее пугают, чем впечатляют - краска слезла, верхний слой разрушился. С них уже сняли 3D-копии, а скоро демонтируют и отправят в реставрационные мастерские, туда же уедет и звезда с крыши.

Шпиль снова поднимут

Починят во время ремонта и другой уникальный механизм, который приводит в движение 27-метровый шпиль здания, - изначально задумывалось, что он будет находиться в поднятом состоянии во время навигации, а когда суда не ходят, шпиль станет уходить в глубь постройки. Механизм сделали настолько качественно, что он большей частью исправен и сейчас, хотя экспертам предстоит проверить его надежность и обновить детали.

"Сегодня телескопический шпиль опущен, но не до конца, - рассказал "РГ" директор филиала "Северный речной вокзал" ГУП "Мосгортранс" Александр Филонов. - Когда он поднят максимально, то высота здания со шпилем составляет 87 метров".

Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС
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Интерьеры речного вокзала ценны не меньше, чем его внешний облик, и, к счастью, они хорошо сохранились. В зале ожидания, например, стены украшены оригинальными панно с выдержками из Конституции СССР о том, что советские граждане имеют право на отдых, образование, достойный труд и пенсию. А в зале бывшего ресторана целы фрески, изображающие старые корабли.

О другом ресторане, который находился на обзорной крыше вокзала, сейчас напоминают только ажурные светильники - впрочем, идею эксплуатируемой кровли реставраторы сохранят, и совсем скоро за отправляющимися кораблями снова можно будет наблюдать, сидя за столиком. Более того, культурную функцию здания сделают еще обширнее - откроют музей водного транспорта.

Пожалуй, больше всех обновления вокзала ждут пассажиры теплоходов, которые каждый год отправляются в путешествие от его причала. Сейчас во время навигации им приходится покупать билеты, проходить досмотр и ждать посадки в обычных мобильных павильонах, что доставляет немало неудобств. После реставрации вокзала эта проблема будет решена. Кроме того, обновленный вокзал станет частью единой транспортной системы Москвы - планируется, что от него будут регулярно отправляться небольшие суда в Подмосковье и другие регионы.

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