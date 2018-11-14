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14.11.2018 12:00
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Как участие психолога при разводе помогает сохранить брак

Текст: Яна Шамаева
Рассмотрение бракоразводного процесса не только с юридической, но и психологической точки зрения может увеличить шансы на спасение семьи. Такого мнения придерживается адвокат и психолог в одном лице, управляющий партнер московского центра Psychograf Юлия Графова - один из экспертов шестого форума "Святость материнства", который с 14 по 15 ноября пройдет в Минске.
Фото: Из личного архива Юлии Графовой Фото: Из личного архива Юлии Графовой
Фото: Из личного архива Юлии Графовой

В 26 лет молодой юрист решила получить дополнительное образование и стала психологом. Новые навыки позволили ей взглянуть на свой прежний труд с другой стороны и увидеть в нем не только юридические аспекты, но и проблемы людей, их взаимоотношений.

Фото: Depositphotos.com
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- Чаще всего споры возникают, когда больно, накопились обиды, пара друг друга не слышит. Учитывая свой новый опыт, я стала понимать, как еще я могу им помочь, и начала применять знания психолога на практике. Потом поняла, что хочу заниматься именно семейными спорами, но не просто как юрист, и не так, как у нас обычно происходит, когда адвокат с радостью начинает разводить своих клиентов при первом их обращении, - рассказала "РГ" Юлия Графова.

Сейчас свои консультации она делит на две части: правовую и психологическую. Адвокат - это "папина" роль: границы, жесткость и четкость. Психолог - это всегда принятие, поддержка, тепло, то есть "мамина" роль. Первая эмоций не касается, а затрагивает лишь решение проблемы в рамках закона, вторая - терапия, которая позволит понять, что привело семью к разрыву, научит разбираться в своих чувствах, чувствах партнера, разрешит обиды, избавит от страхов и поможет взглянуть на себя изнутри. Для этого специалист задает вопросы, которые обращают клиента к себе. Юлия считает, что развестись, поделить имущество - не проблема. Настоящая проблема, если ее не разрешить, всегда внутри клиента и с ней расстаться совсем непросто. Графова уточнила: если она ведет клиентка как адвокат, она не берется за него как психолог, и наоборот. Для этого в центре есть проверенные специалисты.

Фото: Федор Савинцев / ТАСС
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- У меня была клиентка, ее интересы я представляла, как адвокат. Однажды она прибежала ко мне в слезах и сказала, что ее бывший муж забрал их общего ребенка и увез в другой город. Позже выяснилось, что они 12 лет жили в браке, два года вместе уже не живут, но развод не оформляют. Для меня, как для психолога, это означает, что они не хотят разводиться и каждый внутри себя надеется на сохранение семьи. Позже мы вели с ними переговоры, я их определила к своим психологам и сейчас они с ними занимаются. Клиентка недавно сказала, что они вновь попробуют сохранить отношения, - привела пример из практики адвокат и психолог.

При этом она уточнила: не факт, что ее метод позволит полностью исключить развод. Главное, что он поможет разобраться в отношениях и сохранить их на нормальном уровне, даже если семья распадется. Стоит отметить, что за год подобной практики у Юлии около 15 дел до развода так и не дошли. По ее словам, сейчас опыт такой работы используют в Австрии. Сама она не прочь в ближайшее время через обучение специалистов активно заняться развитием этого направления и в России, а уже 14 и 15 ноября Юлия в качестве спикера выступит на VI форуме "Святость материнства" в Минске, где и расскажет о своей практике более подробно. Послушать ее можно будет на круглом столе "Юридическая практика поддержки семьи: актуальные проблемы и тенденции".

- Правовой спор - это всегда крайняя мера. Это когда "я не могу до тебя достучаться", "я хочу отомстить", "я хочу доказать", "меня не слышат", "я знаю, как вас всех поставить на место". Все это про чувства и эмоции. И тут справедливость всегда субъективна. Кажется, судебное решение принесет счастье и облегчение. Однако на практике этого не происходит и конфликт не исчезает. Наша реальность - отражение нашего внутреннего мира. Это тоже закон, - подытожила Юлия Графова.

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