Москвичам и гостям столицы в новогоднюю ночь стоит готовиться к усилению морозов.

"Если в начале декабря среднесуточная температура составляет 3,9 градуса мороза, то под самый Новый год - 8 градусов мороза. Это значит, что ночью может быть 12 градусов, а днем 3-8 градусов мороза", - рассказала "Российской газете" о предварительном прогнозе на декабрь заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Устойчивый снежный покров устанавливается в европейской части России в последних числах ноября. Однако это не гарантирует сугробов к Новому году. "Новогодняя ночь редко обходится без снега. Но последние годы это происходит все чаще", - отмечает синоптик. В целом же в Москве обещают теплый декабрь, в среднем на один градус выше климатической нормы.

Вообще, декабрь может показать себя с самой холодной стороны. Минимальная температура в декабре вполне может опуститься до 55 градусов мороза в самом морозном регионе России - Якутии.

Последний месяц года станет теплым для жителей западной части страны. В Мурманской, Архангельской, Вологодской, Новгородской областях, Карелии, а также в Черноземье, Курской области и Москве температура будет выше климатической нормы на 1 градус.

В декабре на Урале уже зимний характер погоды (в Челябинской, Курганской областях, на юге Тюменской области). По ночам здесь до минус 12-17 градусов, днем 5-10, а при похолоданиях может быть до минус 30 градусов.

Такой же характер погоды в Сибири. По ночам здесь 16-21 градус мороза, днем 8-13. А при похолодании может быть также до 30 мороза.

В Ленинградской, Псковской, Новгородской областях зима ожидается снежной, а в Брянской, Орловской и Курской областях будет ощущаться дефицит осадков.