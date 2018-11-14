В московских магазинах появились инновационные товары для тех, кто не хочет замерзнуть предстоящей зимой. Стельки, носки и перчатки с "умной" начинкой придется ставить дома на зарядку, как смартфон и планшет. Зато уже утром можно будет "окунуть" руки и ноги в тепло. Правда, инновационное тепло потребует расходов.

Стельки-самогревы

Теплый аксессуар для обуви считается одним из самых продаваемых товаров в Москве. Правда, их можно встретить далеко не в каждом хозяйственном магазине. Лучше всего выбирать стельки в интернет-магазинах. Там большой выбор и есть доставка. Стельки с подогревом похожи на обычные, но в них еще есть скрытая ниша для батареек или аккумуляторов. В центральной части стопы проходят нагревательные модули, они довольно гибкие, и нога их не чувствует. Размеры стелек разные, но некоторые производители продают универсальный вкладыш. На нем есть контурные линии, которые можно обрезать ножницами под любой размер. Вероятность повредить инфракрасный элемент при обрезании минимальна. Тем не менее лучше резать по пунктирным направляющим. Впрочем, тратить такие суммы ради стелек не всегда целесообразно. В некоторых магазинах Москвы и в интернете можно купить стельки, которые нагреваются от соприкосновения с воздухом. Стоят 69 рублей. Правда, они одноразовые.

Цены: от 995 до 17 000 рублей

Размеры: от 36 до 46

Факт: К некоторым моделям стелек прилагается пульт. Так что нагревом можно управлять дистанционно. Есть также вариации с USB-шнуром. Такие стельки (и это не шутка) принимают команды с мобильных приложений.

Носки с аккумулятором

Еще быстрее, чем стельки, согреться помогут носки. И не простые шерстяные, а аккумуляторные. Греющие элементы производители разместили под пальцами, они ведь первыми "отваливаются" во время холодов. А так внешне инновационные носки сразу и не отличишь от привычных. Они процентов на 80 состоят из хлопка, остальное - эластан. Батарейки для носков очень легкие, не весят и 100 граммов. Поэтому и практически не ощущаются. Зато какой эффект! Тепло в таких носках чувствуется с первой минуты. Можно регулировать степень нагрева переключателем. И еще они заряжаются не только от розетки, но и от простого USB-шнура. Так что если увидите офисного клерка с торчащим из ноги шнуром, воткнутым в системный блок, - не удивляйтесь. Он просто готовится с комфортом добежать до метро.

Цены: от 1600 до 16 000 рублей

Температура нагрева: 45 градусов

Факт: Даже если вы промочите ноги, носки не должны выйти из строя. Максимум, что может случиться, - понижение температуры нагрева

Пятислойные перчатки

Один из самых сложных зимних гаджетов - вечно теплые перчатки. Нагревательный элемент в них сделан из углеволокна, что гарантирует тепло даже в 30-градусный мороз. У перчаток - пятислойная структура. Она позволяет задерживать воздух, что сохранит тепло, даже если кончится зарядка. Производители также покрывают перчатки водонепроницаемой мембраной, так что играть в снежки можно беспрепятственно. Если бюджет покупки солидный, можно подобрать перчатки с также с износостойким покрытием. Функцию обогрева, как правило, активирует переключатель на футляре под аккумулятор.

Нагревом стелек и носков можно управлять с помощью смартфонов

Цены: от 1000 до 11 000 рублей

Ресурс аккумулятора: до 500 перезарядок

Факт: У некоторых руки мерзнут не только на улице, но и в помещении. Таким людям имеет смысл купить USB-грелки для рук. Они меньше, чем перчатки, и созданы специально для работы за компьютером. В интернете их можно найти от 299 рублей.

Инфографика: "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Михаил Шипов/ Сергей Бабкин

Меховые наушники

Это самый заметный зимний аксессуар в Москве - наушники вместо шапок в этом сезоне стали носить многие девушки. Во-первых, потому что это стильно. Шапки ведь у молодежи всегда были не в чести. А гаджет позволяет одновременно стильно выглядеть, греть уши, да еще и слушать музыку. Да, меховые наушники - это не просто грелка. Во многие модели встроена Bluetooth-гарнитура, позволяющая синхронизироваться практически с любым смартфоном. Ответить на вызов можно с помощью наушников. Работает hands free. Производители гарантируют, что "глюков" не будет и при минус 20. Слушать музыку и греться при желании можно до 8 часов подряд.

Цены: от 1500 до 4000 рублей

Время работы в режиме ожидания: до 120 часов

Факт: Некоторые производители отмечают - товар предназначен для круглогодичного использования. Некоторые любят пощеголять и прохладным летом.