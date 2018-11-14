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14.11.2018 15:38
Проект: В регионах

Калуга продолжит сотрудничество с академией при президенте РФ

14 ноября было продлено соглашение о сотрудничестве между городской думой Калуги и калужским филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

Свои подписи под документом поставили глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и директор филиала РАНХиГС Павел Самылов.

- Благодаря этому соглашению, наше сотрудничество вышло на качественно новый уровень, - подчеркнул Александр Иванов, - в академии проводится переподготовка и повышение квалификации государственных и муниципальных служащих, студенты РАНХиГС в свою очередь получают навыки практической работы в представительном органе, постигают все тонкости системы местного самоуправления. Регулярно проводится совместная научно-практическая конференция "Моя Калуга - вектор в будущее", проекты, представленные в ходе конференции, важны для дальнейшего развития нашего города.

Павел Самылов в свою очередь также отметил важность сотрудничества академии и городской думы.

- Благодаря взаимодействию с городской думой мы имеем возможность апробировать наши проекты, работать над решением проблем развития города, скорректировать учебные планы и направления деятельности, - подчеркнул директор калужского филиала РАНХиГС.

Фото: Калужская городская Дума
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Также в этот день в городской думе для студентов академии прошла деловая игра "Проектогенерация".

В составе экспертной комиссии результаты деловой игры оценивали глава городского самоуправления Александр Иванов и преподаватели РАНХиГС.

Перед студентами стояла задача разработки алгоритмов проектной деятельности в решении проблем развития города.

Участники игры были разбиты на пять команд, в состав одной из них вошли члены молодежной палаты при городской думе.

Студентам предстояло примерить на себя роли руководителей управления образования, физической культуры и спорта, социальной защиты, городского хозяйства и городской думы, и подготовить соответствующие проектные решения.

Представленные участниками игры проекты предусматривали обеспечение эффективной обратной связи населения с аварийными службами, создание единого образовательного интернет-портала, доступного для маломобильных групп населения, создание мобильного приложения для ознакомления с достопримечательностями города и внедрения социальных карт для семей, находящихся в сложной жизненной ситуации. 

Фото: Городская Дума города Калуги
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Набрав максимальное количество баллов, первое место поделили проект внедрения социальных карт "Вместе проще" и проект создания мобильного приложения, позволяющего ознакомиться с достопримечательностями Калуги и увидеть, как изменялся облик города в разные исторические эпохи.
Глава городского самоуправления поблагодарил участников аналитической игры за творческий подход к решению поставленных задач.

- В настоящее время большое внимание уделяется внедрению в органах государственной власти и местного самоуправления принципов проектного управления, повышению эффективности управленческой деятельности, - отметил Александр Иванов, - уверен, что "Проектогенерация" станет полезным опытом для студентов РАНХиГС, многие из которых в дальнейшем пополнят ряды государственных и муниципальных служащих. Калуге сейчас крайне необходимы высококвалифицированные специалисты в области муниципального управления, финансов, экономики и городского хозяйства. Благодаря калужскому филиалу академии народного хозяйства и государственной службы наш город будет обеспечен этими специалистами.

Награды победителям игры будут вручены на ближайшем заседании городской думы.

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