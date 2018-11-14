На северо-востоке после реконструкции открылся бюджетный кинотеатр "Космос". Там теперь покажут фильмы в высочайшем разрешении.

Максимальную эффектность и передачу цвета обеспечит новый 4К-проектор. Зрители смогут регулировать наклон кресел перед экраном. Также из новшеств - сдвоенные "места для поцелуев" на последних рядах. Цена билетов на прокатные ленты не превысит 380 рублей.

Для тех, кто любит утренние киносеансы, будет действовать акция "Кино для жаворонков". Приобрести билет на сеанс до 11 часов можно взрослым зрителям за 69 рублей, а детям - за 49. Можно купить их не только в самом кинотеатре, но и через мобильное приложение "Москино".