По полосам, выделенным для движения общественного транспорта, с конца декабря сможет ездить вся коммунальная техника и двухэтажные экскурсионные автобусы. Постановление об этом подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Напомним, сейчас полосами могут пользоваться маршрутные автобусы и троллейбусы, школьные автобусы, такси, экстренные службы с включенными маяками. В прошлом году Москва и несколько других регионов получили право самостоятельно решать, кто имеет право заезжать на "выделенки". Столица разработала свои дополнения. Летом был опубликован проект документа, в нем помимо экскурсионных двухэтажных автобусов и коммунальной техники предлагалось пустить на "выделенки" и автобусы, используемые для перевозки маломобильных пассажиров.

Тем не менее в окончательном варианте документа их нет, хотя эксперты и высказывали мнение, что именно инвалиды и пенсионеры, путешествующие группой, больше других нуждаются в приоритете при проезде - им в пробках стоять действительно тяжело.

Длина выделенных полос в Москве сейчас составляет более 300 км. Последними открыты два участка протяженностью 6 километров на Свободном проспекте и Вешняковской улице. В ближайшие годы к ним должно прибавиться еще 40 км полос.