Главными звездами московского этапа Гран-при по фигурному катанию, который пройдет на ледовой арене "Мегаспорта" 16-18 ноября, будут олимпийские чемпионы Пхенчхана-2018 в одиночном катании - россиянка Алина Загитова и японец Юдзуру Ханю.

Чтобы получить путевку в финал Гран-при, Алине Загитовой достаточно попасть в призовую тройку на этапе в Москве. Но она будет биться только за победу. Фото: РИА Новости

Организаторы турнира готовы к приезду не только известных и популярных спортсменов, для которых залили "прыгучий" лед, но и их болельщиков. Как обычно, поддерживать Ханю на трибунах будет большое количество преданных фанаток из Японии. Чтобы они не докучали фигуристу, в официальном отеле для спортсменов выставят дополнительные посты с охраной. Автобус, в котором будет передвигаться двукратный олимпийский чемпион, будут сопровождать офицеры безопасности. А вот дарить своему кумиру желтых плюшевых Винни-Пухов, которых Ханю считает своим талисманом, болельщицы смогут беспрепятственно. В "Мегаспорте" до сих пор помнят, как на соревнованиях в прошлом году упаковывали игрушки, брошенные на лед после прокатов японца, в 11 огромных мешков.

Однако повод смотреть Гран-при в Москве есть не только у поклонников Ханю. Президент Федерации фигурного катания на коньках России, обладатель "золота" Инсбрука-1976 в танцах на льду Александр Горшков отметил на пресс-конференции, что наблюдать за происходящими событиями на старте очередного олимпийского четырехлетия всегда интересно.

- После Олимпиады ряд именитых спортсменов, добившихся высоких результатов, либо завершают карьеру, либо берут тайм-аут. На международной арене появляются новые спортсмены, новые имена, - сказал Горшков. - Эти процессы затрагивают и этапы Гран-при. На лед выходят как опытные, так и молодые фигуристы, готовые показать мастерство и доказать свою перспективность.

Вместе с Загитовой и Ханю в группе лидеров - серебряные призеры чемпионата мира в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов, призеры чемпионатов Европы в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин. Все уже одержали по одной победе на предыдущих этапах Гран-при и должны оформить путевки в финал серии. Молодежь представляет, к примеру, Софья Самодурова. На своем дебютном взрослом Гран-при в американском Эверетте она уже поднялась на пьедестал.

17 медалей завоевали российские фигуристы на четырех этапах Гран-при, из них шесть золотых, пять серебряных и шесть бронзовых

Помимо смены поколений изменения произошли и в системе оценки за качество исполнения элементов с "-3 до +3" до "-5 до +5". Так что любая ошибка сейчас может слишком дорого стоить спортсмену. Но и Александр Горшков, и генеральный директор нашей федерации Александр Коган сказали, что выводы о "плюсах" и "минусах" реформы делать преждевременно.

- У меня складывается такое впечатление, что все - спортсмены, тренеры, судьи - считают, что уже адаптировались к новым правилам. Хотя на каждом этапе мы видим расхождения и отклонения, - поделился своим мнением Коган. - Часть спортсменов предпочитают не рисковать. На мой взгляд, это не совсем верный путь. Фигурное катание - это прежде всего спорт. Спортивная составляющая не должна исчезнуть. Мы ведь приходим посмотреть не только на красоту, но и на сложные элементы. Зрителям нужен накал борьбы. К счастью, топовые спортсмены и тренеры не идут по пути упрощения программ. Они настроены на то, чтобы сохранить сложность и не потерять в качестве исполнения.

Между тем

Чемпионка мира и чемпионка Европы Елизавета Туктамышева, которая одержала победу на турнире в Канаде, заняла третье место в Японии и отобралась в финал Гран-при, во время соревнований в Москве выступит в роли телекомментатора. Прямые трансляции соревнований покажут "Матч ТВ" и "Матч! Арена". Кстати, по ходу Гран-при в Хиросиме Лиза уже вела блог на сайте matchtv.ru, где рассказывала о своих выступлениях и прокатах других участников, а также общалась с болельщиками.