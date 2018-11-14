Мосгорсуд проверит приговор "богу Кузе"

Новости

Названы самые дорогие улицы мира 21:43
В Люберцах локализован пожар в ритуальной службе 21:06
В Совфеде обсудили развитие авиации в регионах 21:05
В России запретили продажи кроссовера Chery Tiggo 3 21:02
В Петербурге ФАС приостановила тендер на установку новогодних елей 20:54
РФС выплатил сборной премиальные за ЧМ-2018 20:19
Юристы оценили перспективы России в споре с Украиной по евробондам 20:18
В Подмосковье начался пожар в здании похоронной фирмы 20:01
МКАД расширят в "пробочных" местах 19:50
Стала известна причина смерти актера из "Тихого Дона" Сергея Юртайкина 19:25
ЦБ попросил признать банкротом Международный банк Санкт-Петербурга 19:09
В Крым прибыла делегация из Пакистана 19:08
В Твери запретили афишу всемирно известных танцоров 19:04
В Пензенской области шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой 19:00
Владимир Путин поздравил Союз журналистов с 100-летним юбилеем 18:51
Вышел атмосферный русский трейлер нового "Омена" 18:45
Найден уникальный древний портрет юного Христа 18:40
Вертолет владельца "Лестера" перестал слушаться пилота перед крушением 18:36
В Ленобласти сотрудника наркологии уволили за пьянство на работе 18:26
Тульских полицейских заподозрили в "подставах" на дорогах 18:17
В Ростовской области перевернулся пассажирский автобус 18:14
Роскомнадзор предложил Google присоединиться к антипиратскому меморандуму 18:09
Мосгордума: Продолжительность жизни горожан увеличилась на три года 17:54
Россия подала апелляцию в Верховный суд Великобритании 17:52
В Россию привезут конкурента Toyota Highlander 17:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменятся ставки по ипотеке в ближайшее время
Как изменятся ставки по ипотеке в ближайшее время
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
14.11.2018 20:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сектанты недовольны сроком

Мосгорсуд проверит приговор "богу Кузе"
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск №7719 (256)
Московский городской суд начал рассматривать жалобу на приговор по так называемому делу "бога Кузи".

Суд признал "бога Кузю" - так именовал себя Андрей Попов - виновным в "создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами", а также в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере, совершенного организованной группой, и приговорил его к пяти годам колонии общего режима.

Другие фигуранты уголовного дела были приговорены к срокам от четырех лет девяти месяцев до четырех лет 11 месяцев по двум эпизодам преступления по части 4 статьи 159 УК РФ о мошенничестве. Так, Галина Маркевич была приговорена к четырем годам и девяти месяцам колонии общего режима, Надежда Розанова - к четырем годам и десяти месяцам. Жанне Фролушкиной суд назначил четыре года и 11 месяцев лет колонии общего режима.

"Бог Кузя" и его подельники не признали себя виновными

Суд также удовлетворил большую часть гражданских исков, заявленных потерпевшими.

По данным следствия, Андрей Попов создал некоммерческую организацию, которая под видом религиозной организации посягала на личность и права граждан. Как выяснили следователи, Попов воспользовался доверием священников и получил право участвовать в выставках и других мероприятиях. Затем он создал религиозное объединение "Бог Кузя" и проводил идеологическую обработку его участников. Как считает гособвинение, организация отличалась жесткой внутренней иерархией и наказанием непослушных участников. При этом обряды сопровождались противоправными действиями - применением насилия за неповиновение. По данным прокуратуры, Попов наносил потерпевшим от 100 до 1200 ударов плеткой, кожаным ремнем, обувью и руками.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россия подала апелляцию в Верховный суд Великобритании
Министр обороны Израиля ушел в отставку из-за сектора Газа
В Госдуме ответили на слова экс-депутата Верховной рады о блицкриге
Миллер ответил на угрозы США по "Северному потоку-2"
Движение по трассе "Москва - Петербург" запустят в сентябре 2019 года