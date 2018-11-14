Мосгорсуд проверит приговор "богу Кузе"

Московский городской суд начал рассматривать жалобу на приговор по так называемому делу "бога Кузи".

Суд признал "бога Кузю" - так именовал себя Андрей Попов - виновным в "создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами", а также в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере, совершенного организованной группой, и приговорил его к пяти годам колонии общего режима.

Другие фигуранты уголовного дела были приговорены к срокам от четырех лет девяти месяцев до четырех лет 11 месяцев по двум эпизодам преступления по части 4 статьи 159 УК РФ о мошенничестве. Так, Галина Маркевич была приговорена к четырем годам и девяти месяцам колонии общего режима, Надежда Розанова - к четырем годам и десяти месяцам. Жанне Фролушкиной суд назначил четыре года и 11 месяцев лет колонии общего режима.

Суд также удовлетворил большую часть гражданских исков, заявленных потерпевшими.

По данным следствия, Андрей Попов создал некоммерческую организацию, которая под видом религиозной организации посягала на личность и права граждан. Как выяснили следователи, Попов воспользовался доверием священников и получил право участвовать в выставках и других мероприятиях. Затем он создал религиозное объединение "Бог Кузя" и проводил идеологическую обработку его участников. Как считает гособвинение, организация отличалась жесткой внутренней иерархией и наказанием непослушных участников. При этом обряды сопровождались противоправными действиями - применением насилия за неповиновение. По данным прокуратуры, Попов наносил потерпевшим от 100 до 1200 ударов плеткой, кожаным ремнем, обувью и руками.