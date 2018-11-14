Москвичи раскупают "зубные" туры в регионы

Высокие цены на услуги частных стоматологов в Москве породили спрос на относительно новую услугу для России - "зубной" туризм. В столице нашли своего клиента фирмы, организующие поездку в регионы: с осмотром достопримечательностей и заодно с лечением. Качественным и, главное, дешевым. В совсем запущенных случаях можно сэкономить до полумиллиона рублей.

Рвачи без границ

О том, что "за зубами" действительно лучше ехать подальше от Москвы, корреспондент "РГ" не так давно узнал на собственном опыте. Шел по Бутырской улице, заметил здание с шарами. Это была стоматология, только что открылась. Усталый, но улыбчивый восточный человек в униформе зуба настойчиво предложил пройти диагностику. Бесплатную по случаю открытия конторы. Точно бесплатную? "То-о-отьно", - лукаво улыбнулся человек-клык. Практически весь осмотр и в самом деле обошелся без затрат. Вот разве что за рентген (про его обязательность хитрец Зуб не сказал) пришлось заплатить 400 рублей. Но это так, разминка. Бесплатный осмотр показал, что предстоит запломбировать несколько зубов и еще парочку вырвать. В общей сложности полное излечение, судя по распечатанному счету, в этой клинике обошлось бы более чем в 60 тысяч рублей... И то это в лучшем случае. "Есть там один подозрительный зубик", - с сомнением сказал "бюджетный" диагност. Может, там еще и коронку придется ставить.

А на оную - отдельный прайс.

Печальные вести с Бутырской, конечно, огорчили. Поэтому первым делом во время поездки в родной Саратов заглянул в стоматологическую клинику. Она считается довольно дорогой, но что поделать... "Рецензент" ротовой полости из Саратова изучал зубы минут пять и согласился с московскими коллегами: кое-что подбелить и подлатать надо. Правда, уложиться можно было буквально в 20-25 тысяч. Это, еще раз напомним, самая дорогая клиника региона. Даже если представить, что здесь не у кого остановиться, экономия в сравнении с Москвой была бы ощутимой. Остаться в городе, пусть даже на три дня, в неплохой гостинице можно тысяч за десять. Еда - экскурсии - развлечения - такси... Ну пусть еще десятка. И даже при таком раскладе и учете проезда несколько тысяч по сравнению с Москвой можно сэкономить. И вдобавок - насыщенный выходной!

Фото: Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Сергей Бабкин

Bentley - чемодан - вокзал

За интересными событиями в зубной битве "Moсква и регионы" внимательно следит столичный бизнес. Вопросы потенциального клиента коммерсанты почувствовали безошибочно. Во-первых, где найти хорошего врача в чужом городе? Во-вторых, как правильно спланировать поездку? Допустим, купил ты билет на поезд. А где там брать такси? Есть ли там "Яндекс" или Uber? Как не опоздать в обратную дорогу? В общем, в столице появились компании, которые предлагают полноценные "зубные" туры. С бронированием билетов, трансфером к месту лечения и обратно. И собственно стоматологической частью - быстрой, качественной и по-региональному бюджетной.

Рязанский вуз каждый год выпускает по 100 стоматологов. Конкуренция за "зубы москвичей" постоянно растет

"Экономить сейчас хотят все, - рассказал "РГ" директор одной из крупнейших компаний, реализующих стоматологические туры, Илья Хинский. - К нам обращаются многие: и студенты, и состоятельные горожане на Bentley". Интересуются стоматологическим туризмом в основном те, кто хочет одновременно вылечить несколько зубов. Московский ритм заставляет многих откладывать визит к зубному до последнего, пока совсем не приспичит... Но и тогда выкладывать десятки тысяч современный москвич не спешит. Прежде всего нужно понять, компетентен ли принимающий доктор и насколько адекватен его ценник. Оба аспекта в бизнес-среде детально изучили. И пришли к выводу, что лучший город для российского стоматологического туризма - Рязань.

Почему Рязань?

"Тут совпало несколько факторов, - продолжает собеседник "РГ". - Во-первых, качество медицинской помощи. В Рязани местный вуз каждый год выпускает по 100 стоматологов высочайшей квалификации. Доктора, уже работающие в этой сфере, постоянно стремятся работать лучше: ведь конкуренция налицо! Во-вторых, Рязань не так уж и далеко от Москвы. А это очень важно для тех, кто желает получить полноценное лечение за одни выходные".

Фирма Ильи берет на себя оформление билетов до Рязани. Утром на Казанском вокзале "зубных паломников" встречает комфортабельный поезд "Сергей Есенин". Условия в этом составе ничуть не хуже, чем в аэроэкспрессе. Время в пути туда и обратно - всего 6 часов. На вокзале в Рязани туристов встречают представители компании и тут же везут на лечение. Под гостей из столицы три клиники, с которыми сотрудничают москвичи, отводят целый лечебный день. То есть всего за несколько часов можно провести манипуляции, при которых в самой столице целую неделю будут "кормить завтраками". Поставили дренаж? Приходите через день. Обработали? Еще пожалуйте послезавтра на осмотр. А в Рязани специалисты, чувствующие конкуренцию, готовы выделить целую врачебную бригаду под туристов из столицы. "Наши клиенты находятся в Рязани 6-7 часов, - отмечает Хинский. - И из них собственно лечение занимает более 5 часов". Впрочем, есть и особая опция - экскурсия по Рязани. Кто хочет и кому позволяет состояние зубов, вполне может заказать. Рязанский кремль - одна из главных исторических достопримечательностей страны. Если приехал в Рязань хоть на день - грех его не посетить. "Действительно, мы предлагаем экскурсии по городу в стоматологическом туре, - говорит Хинский. - Но, честно говоря, они не пользуются особым спросом. Люди приезжают именно по конкретному делу. Да и Рязань при всем уважении туристическим городом не считается".

Тем не менее стоматологические туристы в любой момент могут заказать экскурсию по древнему городу. Особенно если тур получается двухдневным. У пациентов есть часа полтора до организованного отъезда на вокзал. Время можно провести у древнего Кремля. Экскурсии там предлагают постоянно, любители древности останутся довольными. А дальше, полные впечатлений и с сияющей улыбкой, московские гости едут прямо к поезду. И уже к вечеру оказываются дома. Можно даже поужинать: "заморозка" отойдет.

Что омрачает улыбку

В Сети и на сайтах клиник, и у простых блогеров можно найти сотни отзывов о поездках в стоматологические туры. Как правило, медицинские организации размещают исключительно положительные посты: мол, дешево, не сердито, быстро и компетентно. И все же значительная часть сетевой аудитории находит в "зубном" туризме и недостатки. Например, очень многих смущает дешевизна. Известный в Москве блогер-стоматолог Станислав Васильев отмечает, что цены на услуги специалистов одной и той же квалификации в Москве и регионах просто не могут различаться так сильно, как это описано в рекламе. Импортное оборудование, в частности, стоит одинаково, что для московского дантиста-частника, что для саратовского. Единственное, что реально дешевле за пределами МКАД, - это аренда недвижимости. Но на этом можно выгадать 10, ну пусть 15 процентов от итоговой суммы в чеке. А вот почему сами врачебные услуги так дешевеют - вопрос. Васильев также указал, что у стоматологического туриста практически нет выбора. Хороших клиник в чужом городе он не знает и вынужден довольствоваться тем, что выберет "зубная" турфирма. Руководитель одной из них, Илья Хинский, рассказал "РГ", что его организация сотрудничает с тремя стоматологическими центрами Рязани. Естественно, проверенными. Но придирчивому клиенту всегда хочется большего выбора. К тому же, подчеркивает доктор-блогер, некоторые виды лечения требуют динамического наблюдения. И очень хорошо было бы, если б за состоянием пациента после хирургии следил один и тот же доктор. А каждую неделю в другой регион, пусть даже и в соседний, особенно не наездишься.

Кошелек

На "зубной" тур в регионе решаются в основном люди, которые нуждаются не просто в паре пломб на проблемных зубах, а в комплексном лечении. Согласно официально опубликованным данным столичных клиник, протезирование нескольких зубов в Москве может встать в сумму до 1,5 миллиона рублей. В то время как в той же Рязани можно потратить в три раза меньше. Владельцы фирм стараются, чтобы москвичей обслуживали по тому же прайсу, что и жителей региона.