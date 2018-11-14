На "Святости материнства" поделятся опытом благотворительности

Поддержкой института семьи и детей занимаются не только государство и общество, но и частные компании, бизнес. Кто-то вводит программы помощи для собственных сотрудников, кто-то готов пойти дальше и жертвует в специальные фонды или создает собственные. Эта тема станет одной из ключевых VI форума "Святость материнства", который проходит в Минске 14-15 ноября.

Там, в частности, состоится круглый стол на тему "Доноры и традиция: как компании поддерживают институт семьи". Эксперты от бизнеса поделятся своим опытом и расскажут о сложностях, с которыми сталкиваются, а представители общественных объединений о том, как убедить частные компании вкладывать в благое дело.

Многие из них, особенно крупные и публичные, считают хорошим тоном поддерживать семьи и детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. По словам исполнительного директора "Форума Доноров" Александры Болдыревой, социальная благотворительность российских компаний распространена хотя бы потому, что они так или иначе "привязаны" к конкретным территориям и пройти мимо этой проблемы сложно. А для международных компаний это уже давно норма поведения и хороший тон.

- Направления благотворительности могут быть самые разные, - говорит эксперт. - Новые в этом деле компании, как правило, начинают с помощи больным детям или детским домам. Вообще, дети, которые попали в трудную жизненную ситуацию - это одна из самых популярных групп, которым оказывается помощь. Причем, в некоторых известных компаниях она направлена и на своих сотрудников. Например, это может быть внутрикорпоративная поддержка матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.

Внешние программы также представлены очень широко. Они могут быть образовательными, внешкольными, направленными на детей, которые остались без опеки, у которых могут быть проблемы с социализацией. Очень распространена волонтерская помощь, когда сотрудники компании вовлекаются в коммуникацию со "сложными" детьми. Они не только ездят в подшефный детский дом с подарками, но и делятся своим опытом и компетенциями с ребятами, у которых нет возможности подробно узнать о разных профессиях из других источников.

В регионах компании часто поддерживают местные инициативы, объединяющие через различные мероприятия и кружки взрослых и детей. Таким образом устанавливаются коммуникации между поколениями во время общения в приятном и понятном для всех формате.

Выигрыш компании от благотворительной деятельности не только репутационный. При работе с детьми, например, в качестве волонтеров, у людей возникает естественное чувство эмпатии, они как бы вылезают из своего кокона и обнаруживают, что мир гораздо сложнее и разнообразнее. В итоге волонтеры сами меняются в лучшую сторону, а это потом помогает установить более продуктивные отношения в коллективе. Таким образом, это уже не PR, а HR - работа с сотрудниками, что важно для любой компании.