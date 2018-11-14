Названы самые дорогие улицы мира

Новый рейтинг самых дорогих улиц мира представила сегодня международная консалтинговая компания Cushman & Wakefield, передает ТАСС. Россию в этом списке представляет Столешников переулок Москвы. Впрочем, он стремительно "дешевеет", поэтому опустился на две строчки по сравнению с рейтингом 2017 года.

В этот раз Столешников переулок занял лишь 18 позицию из 446. Авторы исследования сравнивали арендные ставки на недвижимость и констатировали, что они в Москве уже не такие высокие. Годовая аренда квадратного метра в Столешниковом переулке в среднем стоит "всего" 2,7 тысячи евро. Тогда как Козуэй-Бей в Гонконге (это лидер рейтинга) дороже в 9 раз. Эксперты отмечают, что в центре Москвы стали жестче следить за парковкой на улицах. Это вкупе с рядом демографических процессов могло повлиять на позиции московской премиум-улицы, полагают аналитики.

Отметим, что лидер прежнего рейтинга, Пятая Авеню Нью-Йорка переместилась теперь на второе место. "Бронза" - у Нью-Бонд-Стрит в Лондоне.