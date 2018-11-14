В Москве заработали первые катки с искусственным льдом, сообщили в пресс-службе "Мосгорпарка".

Одним из первых открылся каток "Лед" в парке "Сокольники". Его площадь - более пяти тысяч квадратных метров. Вход платный. Стоимость одного сеанса - от 300 рублей. Для тех, у кого нет своих коньков, рядом работают два пункта проката. Протестировать лед любители зимних развлечений могут каждый день с 10.00 до полуночи.

Еще один "искусственный" каток по традиции открыт в саду "Эрмитаж", слева от главного входа. Площадь площадки - около тысячи квадратных метров. Покататься уже можно и в Таганском парке. Сюда пока пускают бесплатно - нужны лишь свои коньки.

Каток в парке Горького начнет работу 22 ноября. В этот день здесь выступят известные музыканты и диджеи. Оформят каток в индустриальном стиле. Перед выходом на лед установят десятиметровую фабричную трубу, а павильоны проката сделают похожими на заводские цеха. Как ожидается, сезон катания на коньках продлится в парке до 10 марта. Если, конечно, позволит погода.

Катки с натуральным льдом, как обычно, заработают с приходом климатической зимы, когда на улице установится стабильная минусовая температура.