Пять картин из региональных музеев, которые привезли в Манеж

Советская "Тишина", портрет любовника Екатерины II, пейзажи холодной Арктики и теплого крымского Коктебеля. Именно такое многообразие работ представлено на выставке картин "Сокровища музеев России" в Манеже.

Выставка может похвастаться огромным географическим, временным и жанровым охватом. 280 самых значимых экспонатов из 50 музеев России.

"РГ" выбрала 3 музея и 5 картин, о которых расскажем более подробно.

Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачева

Самый старый музей России после Государственного Эрмитажа и Третьяковской галереи. Богатейшее собрание Зауралья насчитывает более 22 тыс. произведений изобразительного искусства различных времен и народов. Музей называют "одной из редкостей Сибири". Это единственная в Сибири картинная галерея, которая с 1880-х годов была открыта для всех желающих.

Борис Неменский. Тишина. XX век. Холст, масло.

Картина советского и российского живописца "Тишина" встречает нас умиротворенностью. Это духовное размышление, глубокое и проникновенное. Две фигуры: юная мать обнимает свернувшегося возле ее руки рыжеголового малыша, они благоговейно спят вдвоем. Это явление новой, такой обыкновенной и такой прекрасной спящей мадонны что-то тихо открывает внутри тебя. Рассказ художника прост - он повествует лишь о том, что каждый в состоянии наблюдать непосредственно, простые моменты ежедневной жизни, преисполненные нежности и тепла. Будем говорить шепотом, чтобы не спугнуть легкое очарование сна и перейдем к следующей картине.

Петр Калмынин. Портрет иркутского купца П.Д. Трапезникова (1748-1815) с ребенком. 1839. Холст, масло

Портрет, написанный Петром Калмыниным - это копия с неизвестного оригинала, выполненная в 1839 году. Для нас представляет интерес изображенный на холсте купец. Семья Трапезниковых внесла большой вклад в экономическое и культурное развитие Сибири. А сам Петр Трапезников был одним из самых ярких представителей рода Трапезниковых. Человек с мощной духовной силой и серьезным отношением к жизни. Благодаря его стараниям семья вошла в первогильдейское купечество. Мудрый купец осознавал, что в единстве семьи кроется большая сила и старался с ранних лет прививать эту мысль своим детям. По преданию, эту мысль Петр Дмитриевич демонстрировал перед своими детьми наглядно: положив перед каждым из них по отдельному пруту, он легко переломал его, собрав же все прутья в общую вязанку, уже не мог повредить ей. После смерти отца братья Трапезниковы повели все торговые дела сообща, единым семейством записывались по 1-й гильдии и значились в числе самых богатых горожан, получили звание потомственных почетных граждан.

Нижегородский государственный художественный музей

Один из старейших региональных музеев России. В коллекции музея - богатейшее собрание икон и практически все знаковые живописцы XVIII-XX веков - Брюллов, Саврасов, Шишкин, Айвазовский, Репин, Серов, Коровин, Серебрякова, Рерих, Кустодиев, Малевич, Ларионов, Кандинский и др.

Торжественное открытие музея состоялось 25 июня 1896 года и было гвоздем программы, проходившей в Нижнем Новгороде Всероссийской художественно-промышленной выставки. Музей был в программе посещения города императорской четой.

Михаил Шибанов. Портрет графа А.М. Дмитриева-Мамонова. 1780. Холст, масло

Сведения о жизни и творчестве Михаила Шибанова чрезвычайно скудны. Неизвестны ни его происхождение, ни год рождения. Известно, что всесильный граф Потемкин приметил и забрал художника с собой работать в новые российские земли. В некоторых документах Михаила Шибанова также называли "живописцем его светлости".

Портрет фаворита Екатерины II был написан в 1780 году. И снова всесильная рука Потемкина свершила покровительство. Граф Потемкин познакомил Дмитриева-Мамонова с императрицей, дабы в его отсутствие с ней рядом был человек ему покорный и преданный. Молодой адъютант императрице пришелся по вкусу и вскоре стал ее фаворитом, получил состояние и титул. Но граф Дмитриев-Мамонов имел неосторожность оступится, он влюбился в фрейлину. Об этом тут же доложили императрице. Влюбленные были прощены, обручены и после свадьбы выехали из Петербурга. Поселившись в Москве, Дмитриев-Мамонов сначала был доволен своей судьбой, но через год им овладевает сожаление о потерянном блестящем положении; он решается напомнить о себе Екатерине, пишет ей письма, просит ее возвратить ему прежнюю благосклонность, позволить приехать в Петербург. Ответ императрицы скоро убедил его, что его надежды напрасны.

Александр Борисов. Закат. 1906. Холст, масло

Александр Борисов - первый живописец Арктики, ученик Шишкина и Куинджи. Он первый в мире с кистью и палитрой работал в сложнейших условиях Заполярья. По этому поводу сам художник впоследствии напишет:

"…Работать было очень трудно: приходилось обрезать кисти, делать щетину короткой, растирать краски почти немыслимо. Стужа превращает краски в густое тесто, которого кисть не берет и которое не размазывается по полотну. Со мной бывали случаи, когда во время моих "полярных" работ, что даже скипидар, единственное средство, которое могло бы сделать краски жидкими, не помогал, потому что сам начинал кристаллизоваться на этом адском холоду. У меня есть этюды, которые я писал на морозе в 28,8 С, 3-4 этюда при 37,5 С. При этом кисть приходилось держать в кулаке, прикрытом рукавом малицы, и изо всех сил прижимать к полотну, нанося на него краски. Кисть трещит, ломается, коченеющие руки отказываются служить…".

Картины Борисова приобретал император Николай II. Третьяков увидел в нем национального русского художника, отразившего в своих полотнах северные окраины России. Коллекция произведений художника включает более 400 работ.

Феодосийская картинная галерея имени И.К. Айвазовского

Один из старейших, популярнейших музеев России и первая на юге страны публичная картинная галерея. Она была открыта 29 июля 1880 года. Дом художника Ивана Константиновича Айвазовского стал центром культурной жизни края. Основу собрания составляют произведения Айвазовского - 416 работ живописи и графики. Представлены также произведения современников, учеников, западноевропейских маринистов и современных художников.

Иван Айвазовский. Море. Коктебель. 1852

Из холодного севера России перенесемся в теплый и благодатный южный край. Закатное море, лучи догорающего светила окрашивают волны золотом вечерней зари. Прозрачное, легкое небо, влажный и теплый воздух южных берегов. Всей картине свойственна легкая задумчивость закатного часа. Атмосфера опускающегося на Коктебель вечера. Это одна из самых выразительных и совершенных картин, создана в лучших романтических традициях.

Кстати

Выставка "Сокровища музеев России" проходит с 4 по 25 ноября в центральном выставочном зале "Манеж". В рамках экспозиции для всех возрастных групп организована насыщенная экскурсионная и образовательная программа. Вход свободный.