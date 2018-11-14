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14.11.2018 10:11
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

По Берлину запустили автобус с брендом Москвы

Текст: Любовь Проценко
Фото: Пресс-центр департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы. Фото: Пресс-центр департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы.
Фото: Пресс-центр департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы.

Дни Москвы в Германии, стартовавшие 8 ноября, переехали из Лейпцига в Берлин и продлятся здесь по 17 ноября. Вчера по предложению немецкой стороны там запустили двухэтажный автобус с брендом Москвы. Сделано это по предложению хозяев, Берлину принадлежит и автобус - он будет ходить по своему маршруту, приглашая жителей столицы Германии посетить российскую столицу.

Фото: Любовь Проценко/ РГ
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А сегодня в рамках дней пройдет Форум по вопросам развития делового сотрудничества Москвы и Берлина с участием министра главы московской делегации, правительства Москвы, руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Сергея Черемина. В нем также примут участие президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, представители Сената Берлина, посольства РФ в ФРГ. На повестке дня - состояние и перспективы инвестиционного потенциала Москвы, рост экономических преференций, туристические возможности столиц России и Германии.

На заседаниях "круглых столов" будут обсуждены вопросы применения в строительстве "зеленых технологий", а также энергосберегающих и экологичных технологий, опыт использования систем поддержки развития стартапов в Москве и Берлине.

Юношеские сборные двух городов по хоккею встретятся на льду в товарищеской встрече. Насыщенная и культурная программа. В частности, в Российском центре науки и культуры можно будет посмотреть российские кинофильмы, фотовыставку Московского метрополитена, выставку московских художников и интерактивный арт-объект - стена-раскраска "Современная Москва".

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