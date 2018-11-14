Не менее года, по мнению экспертов, продлятся слушания уголовного дела в Мособлсуде о грабежах в Подмосковье и Новой Москве. В деле - 80 томов. На скамье подсудимых - этническая банда, состоящая из выходцев из Молдавии. Главарь - Николау Греку. Пойманы девять бандитов, некоторым удалось скрыться, и они объявлены в международный розыск.

Со стороны некоторые загородные дома кажутся неприступными крепостями. Но на самом деле это не так. Фото: photoxpress

Обвинения предъявлены по статьям "бандитизм", "незаконное хранение оружия"" и "вооруженные разбойные нападения". Всем фигурантам "светит" потеря свободы на срок не менее 15 лет каждому.

Им вменяют 25 разбойных нападений на дорогие коттеджи. Налеты совершались на престижные строения в элитных поселках Одинцовского района, Рублевского шоссе, вблизи Красногорска и в Новой Москве. Как правило, забирали деньги и драгоценности. Иногда - ценные подарки, антиквариат, еще реже - дорогую одежду. Общая сумма добычи - свыше 130 миллионов рублей.

Их ловили пять лет. Бандиты тщательно готовились к каждому нападению, распределяли обязанности. Проводили разведку, одевались в одинаковый камуфляж и маски, которые после каждого налета уничтожали. Избегали видеонаблюдения и дворов, где есть собаки, не въезжали в поселок на машинах, прятали их в лесу.

После "акции" сразу же уезжали за рубеж - в Молдавию, Румынию, другие страны ЕС.

Банда была неплохо вооружена. В арсенале имелись револьвер Smith& Wesson, чешский пистолет CZ-27 с глушителем, сигнальный пистолет МР-371, переделанный под стрельбу боевыми патронами, травматические пистолеты. Среди жертв разбойников - глава "Деловой России" Андрей Назаров, солнцевский авторитетный бизнесмен Александр Аверин, отставной генерал ФСБ, Герой России Умар-Паши Ханалиев, владелец компании La Maree Меди Дусс.

Нападали бандиты всегда ночью: по складной приставной лестнице перелезали через забор, отжимали окно на первом этаже и врывались в дом.

Зверски избивали и часами пытали всех взрослых обитателей, требуя указать, где деньги и ценности, назвать коды сейфов. И всегда добивались своего.

Их вычислили и поймали, заметив все же одну из машин, на которой они выезжали на разбои.

Такая разбойничья банда - одна из многих, которые орудовали и орудуют в Подмосковье и не только. Рано или поздно их, конечно, ловят. Но у них всегда находятся последователи. Причина такой возобновляемости - и это парадокс - одна: легкая добыча, беззащитность намеченных жертв. А это привлекает, особенно если сулит богатую добычу.

Налетчики выбирают ночь

Что же случилось в последнее время? Мы живем по старинке, все еще наивно полагая, что самая большая угроза нашему загородному дому исходит от дачных воришек, зашедших случайно бомжей, которые мечтают стащить у нас садовый инвентарь и сразу же пропить. И, уезжая, прячем в чулане лопаты и грабли, при этом ключ от дома кладем под коврик на крыльце. А когда приезжаем, живем нараспашку, даже на ночь не запирая калитку.

Но криминальные технологии давно изменились. Грабители частных домов выделились в особую преступную профессию, объединились в хорошо вооруженные и оснащенные банды, в том числе и этнические. Как правило, загородный бандитизм - сфера деятельности молдавских преступников, ежегодно полиция ликвидирует две-три такие банды численностью до десятка человек.

Их почерк - вооруженный разбой, сопровождаемый особой жестокостью. В отличие от квартирных воров-"домушников" они специально дожидаются хозяев. Им так проще - не надо проводить утомительный детальный обыск, прощупывать каждую половицу, перетряхивать книги и рыться в цветочных горшках. Избитые и запуганные домочадцы сами все покажут и отдадут. Да и проникнуть в дом никаких проблем не составляет. Заборы - декоративные, красивые, но чисто символические, двери - пластиковые, окна - в полстены, без всяких решеток, можно на мотоцикле въехать, собаки - не для охраны, а для души, всякие болонки. Как будто хозяева сами радушно приглашают: заходите, дорогие бандиты, берите что хотите.

Действительно, за два десятка лет ни одно ограбленное богатое домовладение не было взято штурмом с преодолением сопротивления вооруженной охраны. Ни в один коттедж не проникли, заранее взломав или отключив хитроумную электронную сигнализацию. Просто потому, что ни охраны, ни сигнализации не было. Или же сигнализацию отключали сами хозяева - зачем она, если все дома? Люди почему-то больше страшатся кражи в их отсутствие, чем нападения на них самих. Мол, в родных стенах нам ничего не угрожает. Примерно так дети прячутся с головой под одеяло.

Налетчики всегда заходили на участки и в жилища легко и просто, как к себе. Либо калитки и двери были не заперты, либо приходилось перелезать через забор и отжимать окна в цокольном этаже (стекла не били, не столько опасаясь всполошить хозяев, сколько боясь порезаться осколками), а то и выбивали ногой входную дверь.

Заходят в открытые двери

Как же так получилось, что весьма небедные, влиятельные и даже авторитетные люди вдруг оказались беззащитными перед заезжими налетчиками?

Сидящие сейчас на скамье подсудимых бандиты не постеснялись заковать в наручники всех домочадцев отставного генерала ФСБ, Героя России Умар-Паши Ханалиева, вымогая деньги. Кроме него самого - проявили-таки уважение. И помимо денег и ценностей забрали Звезду Героя и наградной пистолет. Награды генерал получил за участие в ликвидации Джохара Дудаева.

Не помешал им и авторитет солнцевского предпринимателя Александра Аверина. Его и жену налетчики обнаружили на втором этаже - жена спала в спальной, а Аверин смотрел телевизор в гостиной. Их сковали наручниками и несколько часов зверски, ломая кости, пытали в так называемой арсенальной комнате. И жена назвала коды сейфов, бандиты унесли свыше 30 миллионов рублей. Измученных хозяев утром нашел водитель. Аверин умер в конце прошлого года, возможно, и от полученных травм.

Кстати, эти бандиты на первом заседании Мособлсуда задорно улыбались, представляя себя эдакими робин гудами. А зря. Им станет вскоре не до веселья, когда об их месте содержания узнают земляки и сослуживцы Ханалиева и друзья Аверина.

А полковника полиции Андрея Гошта и пятерых его ближайших родственников несколько лет назад забили насмерть битами гастарбайтеры, беспрепятственно ночью вошедшие в его дом под Сызранью. С улицы калитка, ворота и сам дом были не заперты, а с тыльной стороны дома забора вообще нет - так, ограждение участка, которое можно перешагнуть. Видимо, высокопоставленный полицейский и помыслить не мог, что на него кто-нибудь нападет. Даже немецкая овчарка была заперта в вольере и ничем не могла помочь своим хозяевам.

Часто преступники проникают на дачи через калитки и двери, которые хозяева поленились запереть. Фото: Михаил Синицын

Помните нашумевшую историю - поножовщину в Нахабино? Тогда вооруженная банда, кстати, тоже из Молдавии, напала на особняк владельца частной ветеринарной клиники. Перепрыгнули через забор и вошли в традиционно незапертую дверь - хозяин как раз вышел прогуляться с собачкой. Избили и связали хозяина и его жену и приступили, так сказать, к инвентаризации имущества.

На их беду у родителей гостила беременная дочь с 29-летним мужем - они ночевали в гостевом домике. Парень схватил кухонный нож и зарезал двоих налетчиков, хотя и сам получил тяжелые ранения. Банду вскоре взяли с помощью дорожной видеосистемы "Поток", а зятя оправдали. Вернее, СКР даже не предъявлял ему обвинения. Симпатия следователей к храброму человеку, защитившему свою семью, была настолько велика, что дело возбудили не по статье "убийство", а по статье "обнаружение трупов".

Похожий случай: бывший опер уголовного розыска Александр Новосадов сколотил банду для охоты на старинные иконы, которые отбирали у жителей Волоколамского района Подмосковья, врываясь в их дома. Убиты несколько человек.

У его подельников тоже не было никаких проблем с проникновением в чужие домовладения: ворота - на засове, а двери - открыты. Кого бояться? Кругом свои, соседи... Так живут большинство и в деревнях, и в элитных поселках. Опыт 90-х ничему не научил.

Впрочем, нет, кое-кого научил. В Ростовской области более десяти лет орудовала так называемая "банда амазонок" - муж с женой и приемной дочерью. Это они убили нижегородского собровца Дмитрия Чудакова и его семью, заночевавших в машине на трассе "Дон".

Почерк современных дачных налетчиков - вооруженный разбой с особой жестокостью. В отличие от квартирных воров они специально дожидаются хозяев

Но в основном они нападали на частные дома. Выбирали понравившийся дом, день-два наблюдали, затем травили собак и врывались на участок и в жилище. Стреляли стразу и во всех, раненых добивали ножами. И только один раз они не рискнули напасть, справедливо решив, что встретят жесткий отпор. Неприступным "орешком" им показался дом местного начальника ГАИ с высоким забором, через который не просматривается двор, сигнализацией, видеонаблюдением и злобными псами. Хотя незадолго до этого они ограбили дом другого, более беспечного сотрудника полиции, предварительно застрелив хозяина, забрав у него пистолет и охотничьи ножи.

Таких примеров можно привести еще десятки. Вот самый свежий случай. На прошлой неделе четверо неизвестных в Красноярском районе Самарской области ворвались в дом и несколько раз ударили ножом бывшего руководителя территориального управления Росимущества в Самарской области Айвара Кинжабаева. Он госпитализирован с тяжелым ранением. Как же преступники ворвались в дом чиновника? Да все так же - через незапертую дверь.

Эксперты МВД и психологи считают, что такой синдром бесстрашия, а вернее беспечности либо от иллюзии собственной неуязвимости, либо от привычки надеяться на извечный российский авось. В самом деле, чего было бояться, например, заслуженному генералу ФСБ, известному политику, влиятельному чиновнику или авторитетному бизнесмену? У каждого из них - море возможностей стереть бандитов-гастролеров и других, кто рискнет им хотя бы угрожать, буквально в пыль. И не только в лагерную. Но не в данный конкретный момент.

И кто бы мог предположить, что кто-то нападет на коттедж в элитном охраняемом поселке.

Разведка перед грабежом

А вот в охраняемом ли? Обитатели таких поселков настолько уверовали в свое могущество, что зачастую ограничиваются всего лишь двумя-тремя сторожами, которые поднимают шлагбаум на въезде и время от времени обходят территорию. А жители коттеджей сигнализацию если и включают, так только на время своего отсутствия. Зачем тратиться на полноценную охрану? При этом забывают, что безопасности не бывает много. Бывает поздно.

Похоже рассуждают и жители простых домовладений. Мол, живем, как все и у всех на виду. Грабежей, тем более убийств, отродясь не было. Да и брать у нас особо нечего. Зачем нам охрана? Есть собачка на цепи - и ладно. Вот только у бандитов, как выясняется, другая логика. И однажды они могут прийти в гостеприимно распахнутые двери, но совсем не в гости. Визит они могут нанести и в богатый особняк, и в простой сельский дом. Например, за старинной бабушкиной иконой или ради куража. Те же "ростовские амазонки" однажды расстреляли в доме чету пенсионеров. Их добычей стали взятые в холодильнике пакет куриных окорочков и бутылка шампанского.

Мнение эксперта

Как обезопасить свой дом от разбойных нападений?

Понятно, что полезно держать сторожевую собаку - как правило, налетчики избегают таких домов. Окна в доме стоит укрепить решетками, а калитку и ворота всегда держать запертыми, то есть соблюдать элементарные меры предосторожности. Забор надо сделать труднопреодолимым для непрошеных гостей. Например, посадить по периметру участка колючий кустарник, натянуть стальную проволоку. Постоянно работающая система видеонаблюдения с записывающим устройством поможет опознать налетчиков. Да и они, поскольку перед грабежом обязательно и не раз проводят "разведку", скорее всего, обойдут стороной дом с системой видеонаблюдения.

Но есть и более надежный способ - доверить свою безопасность вневедомственной охране.

Вот что рассказал "Российской газете" заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии России генерал-лейтенант полиции Сергей Лебедев:

- Мы охраняем более 369 тысяч объектов различных форм собственности, более миллиона квартир, коттеджей, дач и гаражей. И надежность такой охраны - 100-процентная, без преувеличения. Пока неизвестен ни один случай успешного ограбления объекта - любого, частного или государственного, находящегося под нашей защитой. Тем не менее в типичном договоре есть такой пункт, который обязывает нас возместить ущерб, если и в самом деле произойдет ограбление. Но до сих пор этот пункт в действие не вступал - не было необходимости.

Принцип работы: если в вашу квартиру, дом, офис, гараж кто-то пытается забраться, то сигнал о несанкционированном вторжении поступает на централизованный пульт охраны. То есть дежурный офицер на мониторе видит, что посторонние дядьки без спроса лезут на охраняемый объект. Офицер дает команду и через несколько минут (в Москве примерно через пять - семь, в зависимости от пробок) этим "гостям", уже лежащим лицами в землю или пол, приходится отвечать на неприятные вопросы хорошо подготовленных и вооруженных парней в погонах. Не факт, что сотрудники при этом будут предельно вежливыми.

Мы можем обеспечить и индивидуальную охрану. Надо заключить договор с вневедомственной охраной на подключение так называемой индивидуальной тревожной кнопки.

Ее можно замаскировать, скажем, в виде стенного выключателя, какого-нибудь рычажка, тумблера на заборе возле калитки или постоянно носимого в кармане брелка для ключей. В случае опасности нажал эту кнопку, и приехали ребята с "Калашниковыми".

Мы предлагаем гражданам подключаться к нашей структуре единой сети пунктов централизованной охраны. Таких пунктов уже более полутора тысяч, на которых функционирует более 23 тысяч систем передачи извещений. Сейчас мы занимаемся усовершенствованием технологии охраны. То есть разрабатываем и устанавливаем оборудование, которое преступник либо не сможет заметить, либо не сумеет отключить.

При этом прибор сможет в разы быстрее заметить, скажем так, нарушителя охраняемого пространства, сообщить на централизованный пульт и вызвать группу немедленного реагирования.