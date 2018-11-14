Делая покупки в магазинах, москвичи все чаще отказываются от наличных и выбирают безналичную оплату. К таким выводам после опроса горожан пришли аналитики столичного департамента информационных технологий и сервиса "Яндекс.Деньги".

Как оказалось, всего лишь 11 процентов жителей столицы остались верны "дедовскому способу" и по-прежнему оплачивают товары и услуги живыми деньгами, остальные о наличных не вспоминают совсем или время от времени чередуют "бумажки" с безналом. При этом большинство продвинутых покупателей отдают предпочтение банковским картам, вдвое меньше - мобильному и интернет-банкам. Примерно каждый десятый рассчитывается с помощью сервисов бесконтактной оплаты. Новомодные технологии, что неудивительно, больше по душе молодым и активным москвичам от 18 до 30 лет. Безналичной оплатой они пользуются практически всегда. Люди же старшего поколения - несколько раз в неделю, а то и в месяц.

- Новыми сервисами поначалу пользуется молодое поколение, а потом подключаются остальные, - рассказал глава аналитического управления департамента информационных технологий Иван Бутурлин. - Например, уже каждый второй москвич до 30 лет пользуется картами c технологиями PayPass и PayWave, а среди граждан старше 50 лет - только двое из десяти поменяли свои карты на бесконтактные.

Почему же москвичи все чаще отказываются от наличных? В первую очередь - удобно. Об этом говорят сами горожане. Многие получают на карты стипендию или зарплату, другие попросту не хотят снимать деньги в банкомате и носить их в кошельке. Еще один стимул - кэшбэки и бонусы за покупки по "пластику". "Отказники" же свою нелюбовь к безналу объясняют просто: боятся мошенников. Плюс ко всему не желают платить комиссии. Вторая причина, объясняет генеральный директор "Яндекс.Деньги" Иван Глазачев, уже не так актуальна. "Еще несколько лет назад комиссия сопровождала большую часть онлайн-платежей. Сейчас тренд обратный: платежные сервисы сводят комиссию к минимуму, предлагая пользователям дополнительную выгоду, - отмечает он. - Комиссия обычно неизбежна в двух случаях: оплата квитанций (банковский перевод) и переводы с кредитных карт. Остальные платежи так или иначе можно совершать без комиссии, а то и с бонусом".