Собянин: Варшавское шоссе становится современной скоростной трассой

В Москве завершилась многолетняя реконструкция Варшавского шоссе - самой загруженной вылетной магистрали. Мэр Сергей Собянин открыл сегодня движение по последнему крупному сооружению - тоннелю в Щербинке. "Теперь Варшавка из узкой и опасной дороги превратилась в современную трассу", - сказал он.

Больше всех окончания работ ждали жители Бутова, Щербинки, подмосковного Подольска, сотни тысяч дачников с домами на юге Подмосковья. Сотни тысяч человек регулярно ездили по Варшавке в центр столицы и обратно. Прежде на дороге было всего по две полосы и множество светофоров. Хронические заторы возникали на пересечении со 2-й Мелитопольской, улицами 40-летия Октября и Маршала Савицкого.

"Жителям Бутова этот участок казался настоящим "болотом", - был краток первый замглавы департамента строительства Петр Аксенов. Из пробочной трясины Варшавку поэтапно вытянули за счет расширения основного хода до трех-пяти полос. Удалось убрать почти половину светофоров и ускорить движение.

И вот открыли последний 12-километровый участок от Проектируемого проезда № 728 до Обводной дороги на Подольск. В числе прочего запустили почти четыре километра боковых проездов к спальным районам, два перехода. Но главным сооружением стал тоннель на пересечении с Железнодорожной улицей. В нем по три полосы в каждую сторону, считается, что он разгрузит этот участок примерно на 30 процентов. "Осталось только закончить благоустройство и достроить еще два перехода через Варшавку, - подчеркнул глава города. - Все это будет сделано весной будущего года".

С учетом тоннеля на Варшавке общая протяженность всех дорог, которые открываются в Москве в этом году, превысила 127 километров. Кроме полотна построено 17 переходов и 55 тоннелей и эстакад.