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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

С ручкой и планшетом

Сто лет Союзу журналистов России
Текст: Ксения Колесникова
Фото: Аркадий Колыбалов
Российская газета - Столичный выпуск №7719 (256)
14 ноября в Москве в Театре Российской армии собралась, без преувеличения, вся элита российской и международной журналистики: на торжественное собрание, посвященное 100-летию Союза журналистов России, прибыли более 1500 представителей СМИ из 85 регионов РФ.

С юбилеем Союз журналистов поздравил Владимир Путин, приветствие которого зачитал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. По словам президента, профессия журналиста всегда пользовалась уважением и особым доверием в России: о больших, ключевых событиях мы в первую очередь узнаем из СМИ, видим их, что называется, глазами корреспондентов, репортеров, обозревателей.

Владимир Путин подчеркнул, что именно СМИ во многом задают ценностные, нравственные, политические ориентиры, определяют общественное мнение. Он особо отметил серьезную роль Союза журналистов в консолидации журналистского сообщества в РФ, формировании ответственной гражданской позиции СМИ, корпоративной этики, культуры честной, объективной журналистики.

Фото: AFP
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Свое приветствие Союзу журналистов направил премьер-министр Дмитрий Медведев. А мэр Москвы Сергей Собянин не только поздравил, но и сделал щедрый подарок: выделил 300 млн рублей на ремонт здания Дома журналиста. "Есть символ московской журналистики - Домжур, он находится, к сожалению, в не очень хорошем состоянии, мы решили выделить грант в размере 300 млн рублей", - сказал мэр, выступая перед журналистами. Зал в ответ взорвался аплодисментами.

Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность Союзу журналистов России за большой вклад в становление и развитие журналистики в России. "С большим удовлетворением и гордостью выполняю еще одно поручение нашего президента. Это частный случай, когда президент принимает решение о награждении не одного человека, а целой организации. Но Союз журналистов - точно организация, которая заслуживает этой награды", - отметил Сергей Кириенко, вручая почетную награду председателю СЖР Владимиру Соловьеву.

О больших, ключевых событиях мы в первую очередь узнаем из СМИ, видим их, что называется, глазами корреспондентов, репортеров, обозревателей

Сегодня СЖР объединяет около 100 тысяч человек, в него входят 83 региональные организации, более 40 творческих ассоциаций, гильдий и объединений.

Лучшим из лучших в среду были вручены высшие профессиональные награды: "Легенда журналистики", "Золотое перо России", "Медиаменеджер года", "За профессиональное мастерство". Среди награждённых - почетный Председатель СЖР Всеволод Богданов, научный журналист Владимир Губарев, журналист-международник Борис Калягин, телеведущая Ирада Зейналова, журналист Дмитрий Соколов-Митрич и другие.

Мнение

О том, как изменилась российская журналистика за 100 лет, с "РГ" поделилась декан факультета журналистики МГУ, профессор, член-корреспондент РАО, секретарь Союза журналистов России Елена Вартанова:

- Специально к юбилею историк отечественной журналистики Ольга Минаева подготовила брошюру о первых годах работы Союза журналистов. В ней собраны уникальные архивные данные, которые показывают, что союз всегда старался отвечать на запросы общества, на вызовы времени. Сначала это была партийно-советская журналистика. Позже она менялась, и союз тоже искал адекватные ответы. Но мне кажется, что сейчас, когда журналистика проходит путь цифровых трансформаций, вызовы стали еще острее. Многие важные вопросы профессии требуют осмысления в новой реальности. Сегодня мы говорим о мультимедийных навыках журналиста, о переосмыслении стандартов и профессиональной этики для цифровой среды.

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