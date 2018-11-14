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14.11.2018 18:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Тульских полицейских заподозрили в "подставах" на дорогах

Текст: Елена Шулепова (Тула)

В Туле задержаны сотрудники ДПС по обвинению в оформлении фиктивных аварий для получения страховок. Уголовное дело возбуждено по материалам Тульского УФСБ, уточнили в пресс-службе регионального главка СК России.

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Участие полицейских в мошенничествах со страховками обнаружилось в ходе расследования уголовного дела в отношении группы туляков, занимавшихся "подставами" на дорогах. По версии следствия, фигуранты неоднократно инсценировали дорожные аварии, которые потом нужным образом оформлялись. Документы, подготовленные сотрудниками госавтоинспекции, передавали в страховые компании и получали страховки.

Так в деле есть эпизод, когда в сентябре прошлого года страховщики усомнились в достоверности данных о ДТП, но мошенники подали в суд и выиграли процесс. В пользу фиктивного пострадавшего было взыскано со страховой компании 300 тысяч рублей - страховое возмещение, штраф, компенсация морального вреда, плюс судебные расходы.

В другом случае 31-летний сотрудник полиции, используя переданные ему документы и фотографии фальшивой аварии, составил сведения об участниках, не осматривая автомобили, а затем вынес постановление об административном правонарушении. В этот раз подельники получили от страховой 144 тысячи рублей.

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По такой же схеме действовал его 35-летний коллега. Оформил фиктивное ДТП, но страховых выплат подельники не получили. Сначала были пойманы трое "подставщиков", потом оперативники ФСБ задержали и самих сотрудников ДПС.

Троим гражданским - от 30 до 47 лет - предъявлено обвинение в мошенничестве в сфере страхования, совершенное группой по предварительному сговору (часть 2 статьи 159.5 УК РФ). Дело находится в производстве следователей отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Тульской области. Один из них арестован, двое находятся под подпиской о невыезде.

Сотрудники полиции задержаны. Им предъявлены обвинения: одному в мошенничестве в сфере страхования с использованием служебного положения, второму - в покушении на мошенничество. Решается вопрос о мере пресечения.

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