Припарковаться у поликлиник и других соцучреждений стало проще благодаря новому сервису "АМПП".

Поможет автолюбителям функция, добавленная в приложение "Парковки Москвы". Свободные места можно увидеть, кликнув на раздел "Парковки у социальных объектов". Программа покажет и платные, и льготные места для инвалидов. То же самое можно сделать и на сайте АМПП parking.mos.ru.

Парковки у больниц, поликлиник и медицинских центров будут отмечены специальным значком. Пользователи увидят не только количество свободных мест, но и схему проезда и другие необходимые сведения.