На севере Москвы, наконец, начали сносить Ховринскую больницу - самый страшный и мистический недострой во всей России. Перед тем как подогнать к 13-этажной "заброшке" машины-разрушители, рабочие тщательно осмотрели все палаты и коридоры. Ведь, говорят, там видели захоронения из девяностых и даже привидения...

Ховринская больница - из тех сооружений, которые проще было построить, чем разрушить. Напомним, что начали ее возводить по особому проекту в восьмидесятые годы. Зданию в форме трехлучевой звезды (если смотреть сверху) все время что-то мешало. То нашли какую-то ошибку в проекте, и пришлось все переделывать. То "вдруг" выяснилось, что болотистая местность просто не выдержит постройки-исполина. То пришли девяностые, и не стало денег. Здание долгие годы стояло заброшенным. Достроить его было нереально, а снести - невообразимо дорого. Пытались, было, продать землю с больницей под застройку - не вышло. Наконец, городские власти приняли решение за свой счет снести больницу и построить на ее месте жилье. Медлить было нельзя. Ведь недостроенное здание привлекало диггеров и неформалов. О призраке "черной медсестры", ставившей там капельницы неосторожным экстремалам, ходили легенды. Так это или нет, теперь лучше всех знают работники компании-подрядчика, которые проверили все здание. И что же?

"Да, странные рисунки на стенах есть, а вот приведений не осталось. Можно смело сносить", - шутит руководитель проекта сноса больницы Дмитрий Котыхов. На самом деле бригады осматривали здание вовсе не ради мистического интереса. Нужно было разработать четкий план, какие составные части резать и с каких сторон. По всему периметру "страшной" клиники проложили дороги для тяжелой техники. И вот совсем недавно к больнице подогнали "Демонов". "Мы так называем вот эти машины со здоровенной стрелой, - объяснили рабочие. - Это от английского demolisher - разрушитель".

На демонтаж зданий такого размера обычно уходит не меньше полугода, но подрядчики хотят управиться до конца февраля. Им нужно не только разобрать больницу, но и подготовить площадку под новое строительство. Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС

На стрелу разрушителя надевают насадку весом под десяток тонн. Это ножницы из сверхпрочного материала. "Стальной трос раскрошит, будто соломину", - комментируют монтажники работу коллеги-машиниста. Ему самому - не до метафор. В операторы "Демонов" идут люди с солидной физподготовкой и крепкими нервами. Нужно не просто поднять ножницы на заданную высоту, но и разрезать стену в четко обозначенном месте. Тут на полметра промахнешься - и все рухнет моментально. А это-то как раз и нельзя допустить. Ведь применяется "умный снос": здание специально режут элемент за элементом, чтоб потом строительные отходы пустить на переработку. Сделать эту работу точно примерно так же трудно, как аккуратно разбить вареное яйцо ковшом экскаватора. Вот почему после смены человек из "Демона" оказывается весь "в мыле" даже в морозы. Иной раз кажется, что проще всего было недострой взорвать - и дело с концом. Но нельзя - Клинская улица слишком плотно застроена.

Ховринскую больницу планируют снести до конца февраля. На ее месте построят жилой комплекс на 200 тысяч квадратных метров с подземным паркингом

Обычно демонтаж таких зданий занимает не меньше полугода, говорит глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. Но в данном случае подрядчики учли важность земли для города, поэтому хотят управиться до конца февраля. Им предстоит не просто разобрать больницу, а подготовить площадку под новое жилищное строительство. Там рассчитывают возвести 200 тысяч квадратных метров жилья - полноценный жилой комплекс с подземной парковкой.

Кстати

В торгах за право снести Ховринскую больницу боролись 10 претендентов. Высокая конкуренция помогла втрое снизить стартовую цену аукциона. Первоначально работы оценили почти в миллиард рублей.