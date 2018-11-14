В Москве пройдет фестиваль творчества "особых" людей

С 20 по 25 ноября в российской столице пройдет V фестиваль творчества людей с особенностями психического развития "Нить Ариадны", цель которого - привлечение внимания общества к проблеме людей с особенностями психического развития, а также демонстрация их необычайных творческих возможностей.

Как сообщает портал m24, в мероприятии примут участие творческие делегации из 40 российских городов и 16 стран.

Особые участники посоревнуются в семи номинациях: "Театральная", "Концертная", "Литературное творчество", "Фотография", "Кино", "Изобразительное и прикладное искусство", "Мультимедийные проекты (журналистика)". Выставка образцов изобразительного и декоративно-прикладного искусства будет представлена в в Государственной Третьяковской галерее, Государственных галереях "Беляево" и "Нагорная", Центре эстетического воспитания детей и юношества "Мусейон" Государственного Музея изобразительного искусства им. А.С. Пушкина.