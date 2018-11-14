В Москве прошел форум активных мирян "Фавор"

Православные собрались сегодня в Москве в Колонном зале Дома союзов на форуме "Фавор". Как идти духовным путем в светском обществе? Как быть успешным в миру и оставаться христианином? Как среди суеты построить счастье?

Собравшиеся на столичном форуме молодые люди рассказывали о своем опыте в очень доверительной форме. Иногда казалось, что ты чуть ли не на исповеди. В знаменитом зале не было ни трибун, ни столов, ни стульев, ни микрофонов. Рассказывающие о себе просто непринужденно гуляли по сцене.

В "прогулках" участвовали журналист и политолог Владимир Легойда, автор церковного бестселлера "Несвятые святые" митрополит Тихон ( Шевкунов), тележурналист Борис Корчевников, создатель сети "Чайхона №1" Алексей Васильчук, театральный продюсер и режиссер Эдуард Бояков. Они рассказывали о принципах своей жизни и своего дела через свою судьбу и усвоенные в ней уроки.

Предполагается, что форум "Фавор" станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов духовной и социальной жизни.