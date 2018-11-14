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14.11.2018 14:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве прошел гала-показ конкурса молодых дизайнеров "Русский силуэт"

Текст: Татьяна Владыкина
В Москве прошел гала-показ в рамках финала XII Международного конкурса молодых дизайнеров "Русский силуэт". Около ста уникальных коллекций начинающих модельеров были продемонстрированы на подиуме.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

- Конкурс - это шанс для талантливого художника заявить о себе в сфере fashion-индустрии независимо от его финансовых возможностей, - говорит председатель жюри отборочного тура, президент благотворительного фонда "Русский силуэт" Татьяна Михалкова. - В этом году мы расширили географию конкурса. У нас потрясающие финалисты, уникальная программа, аналогов нашему событию в мире нет.

На конкурс поступило около трех тысяч заявок. И только самые лучшие получили возможность показать свои работы на столичном подиуме. Работу начинающих оценивали мэтры российской моды Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин, французский кутюрье Клод Бонуччи, главный дизайнер компании Laurel Элизабет Швайгер.

Фото: Максим Коротченко/РГ
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Выбрать лучшего оказалось не так просто. Европа и Азия, винтаж и уличный casual, коллекции, посвященные Фриде Кало, Анне Карениной, наряды, выполненные по мотивам творчества Петрова-Водкина, Малевича и Шагала - фантазия конкурсантов восхитила даже маститых кутюрье. По словам учредителя фонда Александра Митрошенкова, финалистов судило самое объективное жюри.

- Татьяна Михалкова, действительно, пролетела десятки тысяч километров, чтобы собрать уникальных молодых дизайнеров, - говорит Митрошенков. - Они честно боролись и представили очень интересные коллекции. Сейчас выросло поколение, креативный класс, который начинает диктовать правила не только России, но и Европе. А наш конкурс в этом смысле стал неким катализатором. И мы добились самого главного: в России стало популярно носить русские коллекции.

Гран-при конкурса получила Наталья Кукушкина из Санкт-Петербурга: ее коллекция фантазийной одежды "Кукушкины сказки" получила единогласное одобрение жюри. Наташу ждут сразу две стажировки: в Доме моде Etro и Доме моды Laurel.

- Я на сто процентов была уверена, что не смогу победить в этом конкурсе, но мне очень нравится сам процесс: общаться с дизайнерами, новыми людьми, узнавать что-то о своей профессии, - рассказывает Наталья. - Если у тебя нет такого настроя - доброты, позитива, какого-то счастья, которое ты хочешь нести в массы - тогда все бессмысленно. Но мечты сбываются, сказка осуществилась!
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Участница гала-показа Ирина Мочалина учится на первом курсе РГУ имени Косыгина. Ее коллекция со всевозможными косами так понравилась жюри, что начинающего модельера тоже решили наградить стажировкой Доме моде Laurel.

- Я до сих пор в шоке, не могу поверить, что это случилось со мной, - делится своими впечатлениями Ирина. - Над коллекцией я начала работать еще в колледже, а вдохновила меня - девичья коса. Она издавна была главным украшением и оберегом русской девушки. С плетением кос было связано множество песен, былин, обрядов. Мне хотелось использовать такие техники плетения, как макрамэ, вязание спицами и крючком. В моей коллекции представлены различные плетения кос, выполненные в разнообразных техниках и исключительно из натуральных материалов.

Ирина говорит, что ей хотелось бы создать одежду, которая была бы доступна для людей разных классов. И, конечно, свой бренд - это мечта всей жизни.

Еще один финалист Алексей Михайлов, автор коллекции с хипстерским названием "Городской пижон", с нетерпением ждет, когда начнется стажировка у французского модельера Клода Бонуччи. Алексей говорит, что в переводе с французского слово "пижон" означает "голубь".

- Голубь - символ добра, свободы и мира. Вот и в мире моды пижоны точно чувствуют себя свободно, - улыбается Алексей. - Пижон - враг консервативных шаблонов. Он держит пальцы на пульсе модных направлений: от новых причесок до современных покроев брюк. В нынешнее время слово пижон ассоциируется с современной европейской модой и умением стильно выглядеть.

Судя по тому, что призерами конкурса молодых дизайнеров были когда-то Вика Газинская, Антон Галецкий, Алена Ахмадуллина, Александр Терехов, счастливчиков-финалистов ждет интересное будущее.

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