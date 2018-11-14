В Смоленской области построят льнокомбинат

В ходе рабочей поездки в Москву губернатор Алексей Островский обсудил с вице-премьером Алексеем Гордеевым вопросы развития агропромышленного комплекса Смоленской области.

Комментируя итоги встречи, состоявшейся в Доме правительства, губернатор подчеркнул: "Встреча с Алексеем Васильевичем Гордеевым, курирующим в правительстве вопросы агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии, была важна, в первую очередь, для дальнейшего развития ряда приоритетных проектов на территории нашего региона, касающихся, в том числе, кролиководства и льноводства. Я подробно рассказал вице-премьеру о работе предприятия "КРОЛЪ и К", которое в дополнение к уже освоенному одному миллиарду рублей планирует вложить еще 500 млн рублей на расширение производства и собственной базы по переработке продукции".

Напомним, в настоящее время на Смоленщине поэтапно реализуется масштабный и уникальный для России проект ООО "КРОЛЪ и К" по строительству кролиководческого комплекса полного цикла от производства собственных кормов и выращивания животных по европейской технологии до убоя и строительства цеха переработки и упаковки продукции. За шесть лет своей работы в регионе компания ввела в эксплуатацию уже третью очередь крупнейшей даже по европейским меркам кролиководческой фермы с общей численностью 12,5 тыс. кроликоматок и мощностью производства 800 тонн мяса кроликов в год. "КРОЛЪ и К" имеет статус племенного репродуктора по выращиванию этих животных калифорнийской, новозеландской пород и реализует племенной молодняк кроликов товарным хозяйствам и хозяйствам населения на территории России.

Сегодня предприятие создает кролиководческий селекционно-генетический центр по воспроизводству 23 тысяч голов в год родительских самок основного стада. Общая стоимость инвестиций составляет 100 млн рублей. Планируется, что центр будет введен в эксплуатацию до конца этого года.

Значительной финансовой помощью предприятию могла бы стать поддержка в виде субсидирования части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов кролиководства. Учитывая масштабность, уникальность и высокую значимость реализуемых проектов ООО "КРОЛЪ и К" для Российской Федерации в рамках государственной политики импортозамещения, Алексей Островский попросил вице-премьера Алексея Гордеева рассмотреть возможность включения кролиководческих комплексов в перечень объектов АПК, подлежащих субсидированию.

"Алексей Васильевич Гордеев сообщил о том, что данную отрасль обязательно будут учитывать при разработке новых мероприятий в рамках государственных программ", - заявил глава региона.

Кроме этого, одной из ключевых тем встречи стала разработка программы развития Нечерноземной зоны Российской Федерации, ориентированной на повышение плодородия почв, в том числе, проведение культуртехнических работ на немелиорированных землях.

Стоит отметить, что Смоленская область - один из 13-ти регионов Центрального Нечерноземья, который на протяжении уже нескольких лет выступает с предложением о разработке программы развития Нечерноземья, а также предлагает установить для регионов Нечерноземной зоны повышающий коэффициент при предоставлении субсидий в размере 2,5.

Для таких регионов характерно низкое плодородие почв, мелкоконтурность и закустаренность полей, короткие сроки вегетации сельскохозяйственных растений, что существенно затрудняет ведение сельского хозяйства, обуславливает увеличение затрат на производство сельскохозяйственной продукции. Для сравнения - сроки окупаемости сельскохозяйственной техники, используемой в Нечерноземной зоне, почти в два раза выше, чем в южных регионах страны.

Для Смоленской области крайне важными направлениями, которые можно было реализовать в рамках данной программы, являются ввод в оборот земель сельхозназначения посредством проведения культуртехнических мероприятий на немелиорируемых землях, и устройство полевых (внутрихозяйственных) дорог.

С прошлого года наш регион участвует в федеральной подпрограмме по развитию мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в реализации мероприятий по возмещению части затрат на проведение культуртехнических работ на мелиорируемых землях. Однако, порядка 70-80% земель на Смоленщине - немелиорируемые, которые из-за длительного неиспользования на протяжении не одного десятка лет заросли деревьями и кустарниками. Например, из миллиона гектаров земель эффективно используется только 300 тысяч гектаров, а остальные нуждаются в проведении культуртехнических мероприятий. Поэтому все больше аграриев обращаются в администрацию региона с просьбой оказать государственную поддержку при проведении культуртехнических работ на немелиорируемых землях, так как высокая стоимость этих работ (в среднем от 20 до 30 тыс. рублей на гектар) создает препятствия для активного ввода таких земель в сельскохозяйственный оборот.

Алексей Островский обратился к вице-премьеру с просьбой поддержать инициативу администрации региона, которую одобрили Костромская, Брянская и Вологодская области, в подготовке программы и оказать содействие во внедрении мер государственной поддержки, направленных на ввод в оборот немелиорируемых земель сельхозназначения, а также на строительство полевых (внутрихозяйственных) дорог, связывающих между собой объекты производства и переработки сельскохозяйственной продукции. "Мы детально обсудили с вице-премьером возможность оказания помощи регионам Нечерноземья, которая крайне необходима таким субъектам федерации как Смоленская область для того, чтобы более активно участвовать в различных программах Минсельхоза. Как заверил Алексей Васильевич, в рамках выполнения поручений президента, данных им по итогам рабочей поездки в Ставропольский край в октябре, вопрос о разработке соответствующей госпрограммы, планируемой к реализации, начиная с 2020 года, будет рассмотрен на уровне правительства с учетом предложений, поступивших от регионов Нечерноземной зоны России. Мы связываем с данной программой большие ожидания, поскольку это позволит повысить эффективность сферы растениеводства и иных отраслей агропромышленного комплекса Нечерноземья", - подчеркнул губернатор.

В свою очередь Алексей Гордеев отметил, что в рамках выполнения поручений Президента, данных по итогам рабочей поездки в Ставропольский край 9 октября, к 1 июня 2019 года должна быть разработана отдельная государственная программа по развитию сельских территорий. Предварительно она будет обсуждаться в правительстве с учетом предложений, поступивших от регионов.

"В рамках этой госпрограммы можно будет решить и проблемы Нечерноземья, в том числе предусмотреть комплексное развитие этих территорий, реализацию крупных инфраструктурных проектов - от строительства дорог до объектов социального значения. Кроме того, сейчас обсуждается идея введения системы перераспределения ресурсов от богатых регионов федерации - регионам с более низким природно-климатическим и экспортным потенциалом. В рамках этой госпрограммы можно будет решить и задачи Смоленской области", - сказал Алексей Гордеев.

Также глава региона рассказал Алексею Гордееву о строительстве льнокомбината на территории индустриального парка "Сафоново" - первого в масштабах страны за последние 30 лет. С учетом значимости льнозаводов для развития льняного комплекса Российской Федерации губернатор попросил вице-премьера предусмотреть для данного объекта государственную поддержку в размере не менее 50% от фактически понесенных затрат на его строительство.

Кроме этого, как сообщил Алексей Островский, обсуждались вопросы льготного инвестиционного кредитования по уже действующим инвестиционным проектам ("Тепличный комбинат "Смоленский" и "Русский лен"), а также новым проектам SPV компаний в сфере овощеводства, кролиководства, льноводства, производства и переработки молока, планируемым к реализации на территории региона.

