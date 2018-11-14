Видео: В Москве трассу завалило асфальтом после ДТП

Крупная авария с двумя грузовиками произошла днем в среду на юге Москвы.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе столичной ГИБДД, ДТП произошло около дома № 144 на Варшавском шоссе. Примерно в 13:04 столкнулась "ГАЗель" и грузовик с асфальтом в кузове. Обе машины перевернулись, и часть трассы завалило дорожной смесью.

В результате инцидента никто не пострадал. Перевернутые машины заняли две полосы по направлению в область, скопилась огромная пробка. Автоинспекторы разбираются в причинах аварии и регулируют движение.