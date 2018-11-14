Владимир Якунин: Среди кризисов современности главный – антропологический

Среди глобальных кризисов современного мира, таких как загрязнение окружающей среды, голод и отсутствие необходимой инфраструктуры в развивающихся странах, проблемы миграции, глобализации и других, главный все же - антропологический, заявил председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин, выступая на пленарном заседании шестого форума "Святость материнства".

- Проблемы, которые обсуждаются на форуме "Святость материнства" в Минске, общие для всех, вне зависимости от национальности, к которой принадлежит человек и религии, которую он исповедует, - подчеркнул Якунин.

За последнюю тысячу лет население Земли увеличилось в 20 раз, и рост продолжается, однако отличительной чертой нынешнего времени является то, что обеспечивается он за счет наиболее неблагополучных стран. А большинство развитых стран демонстрирует обратную тенденцию.

- Пропаганда таких течений, как childfree (жизнь бед детей), должны получить соответствующую оценку в обществе. Привлечение внимания к вопросам семьи, ценностям семейной жизни, чем занимается программа "Святость материнства", важно как никогда, - отметил Владимир Якунин. - Человек не может существовать вне семьи по самому факту своего рождения от родителей.

В восточно-славянской традиции, к которой принадлежат и русские, и белорусы, характерен взгляд на семью как на основополагающую ячейку общества. Человек не мыслился вне семьи и воспринимался, как социальное существо, а не только как индивидуум. Эта модель семьи не основана на представлении о браке, как о своего роде контракте, и имеет под собой социальную основу.

Договорившись об исходной ценности семьи, основанной на этих принципах, далее можно выстроить всю ценностную систему, ведущую по пути нравственного развития и совершенствования человека. При этом огромное значение имеет отношение к женщине, матери в семье и в обществе.