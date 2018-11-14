Выставка многообещающего французского фотографа открылась в Москве

"Фотография для меня - это жизненная позиция. В своих работах я пытаюсь запечатлеть открывшиеся мне эмоции и показать, что помимо различий мы, люди, все немного одинаковы", - рассказывает французских художник Алекс Перрэ.

В Галерее классической фотографии впервые в России представлены работы Алекса Перрэ. Выставка будет идти Большом зале галереи по 13 января 2019 года.

Алекс Перрэ родился во Франции, после окончания университета Париж Эст-Крете, обнаружил особый интерес к фотографии и уехал в Аргентину. В этой стране он находился около четырех лет, и именно там фотография стала его любимым занятием. В поисках вдохновения Алекс путешествует по миру и снимает повседневную жизнь, в которой живет сам, и в которой живет большинство из нас. За последние несколько лет французский художник проехал свыше 76 тысяч километров.

Впитывая энергетику мест, куда его забрасывала судьба, Перрэ расширял прежде всего собственные визуальные горизонты - Иерусалим, Португалия, Колумбия, Индия, Ближний Восток, Россия: необычные географические сочетания рождали такие же необычные идеи проектов.

"Фотография для меня - средство выражения, которое позволяет мне идти навстречу друг другу, и все эти годы пробудили во мне любовь к людям", - говорит Перрэ.

Работы художника связаны с его личной жизнью, путешествиями и отношениями с другими.

"Герои Пэррэ - это не только обитатели культурных перекрестков, но и среда столкновения противоположных миров, которая формирует столь необычные примеры культурного симбиоза", - отмечает историк фотографии Артем Логинов.

На выставке представлено несколько серий лучших работ, которые отобрал сам автор. Это фотографии выполнены в разных регионах мира, включая Индию, Ближний Восток и, конечно же, Европу.

Перрэ удалось разглядеть нечто общее, в совсем разных мирах. Он смог объединить людей вне зависимости от национальности, языка и уровня достатка. Человеческие эмоции, которые свойственны всем представителям, послужили важным критерием обобщения.

Главная задумка автора - позволять зрителю домысливать самостоятельно, каким может оказаться финал остановленной фотографией действия. Он также не скрывает своего оптимизма по поводу вероятного решения затронутой им проблемы.

"В своих работах я пытаюсь повторить открывшиеся мне эмоции и показать, что помимо различий, мы, люди - все немного одинаковые", - говорит автор работ.