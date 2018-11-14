Жителя Воронежской области оштрафовали за татуировку

Суд в Воронежской области вынес решение по административному делу о публичной демонстрации нацистской символики.

37-летний житель Кантемировского района набил себе свастику и не придумал ничего лучшего, чем разместить фото татуировки в соцсетях. Пост был замечен и квалифицирован как нарушение законов "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне" и "О противодействии экстремистской деятельности".

- Мужчина признал свою вину, - рассказали в пресс-службе суда.

Судья постановил оштрафовать нарушителя на две тысячи рублей. Постановление не вступило в законную силу.