ЦИК напомнил о необходимости найти виновных за срыв выборов в Приморье

На заседании ЦИК в среду был поднят вопрос о том, почему виновные в срыве второго тура выборов главы Приморья до сих пор не названы и не наказаны. На это обратил внимание зампредседателя ЦИК Николай Булаев. Он попросил главу приморского избиркома Татьяну Гладких рассказать о ходе разбирательства.

Она в свою очередь заявила, что проверка еще продолжается и правоохранительные органы пока не назвали лиц, виновных в нарушениях. Нет также информации о том, какие это были нарушения.

На заседании ЦИК напомнили, что одной из главных причин отмены результатов второго тура стала ситуация в Советском районе. Там было невозможно установить результаты голосования на 13 участках, так как подведение итогов было сорвано. Работе территориальной комиссии мешали посторонние. Булаев призвал поставить это дело на особый контроль и наконец выяснить, кто "захватил участок, кто помешал учесть голоса избирателей".

Итоги второго тура, прошедшего 16 сентября, по рекомендации ЦИК, были признаны недействительными, так как из-за нарушений было невозможно установить реальные результаты голосования.