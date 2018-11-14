ЦИК призвал избирком Приморья тщательно проверять документы кандидатов

На выборах губернатора в Приморье трое кандидатов уже представили свои документы для регистрации. Ранее свои кандидатуры выдвинул 21 человек, один из них позже отозвал свое заявление. Об этом на заседании ЦИК в среду рассказала председатель избиркома Приморья Татьяна Гладких.

"Мы сейчас на этапе предоставления выдвинутыми кандидатами документов для регистрации", - проинформировала она членов ЦИК о ходе кампании.

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, в свою очередь, призвал краевой избирком тщательно проверять документы кандидатов на губернаторский пост для того, что потом не было обращений в суды по этому поводу. По его словам, уже были примеры, когда "комиссии принимали излишне лояльные, а зачастую незаконные решения".

"Общее пожелание: можно к этому этапу отнестись максимально серьезно и объективно. Не надо давать повод, чтобы кто-то потом пошел в суды", - заявил он.

Булаев дал поручение проследить за ходом проверки документов кандидатов члену Центризбиркома Евгению Шевченко, который сейчас находится в Приморье.

Выборы губернатора в Приморье пройдут 16 декабря. Это будут уже третьи выборы главы региона в этом году. 9 сентября ни один кандидат не набрал половины голосов избирателей. Результаты второго тура выборов 16 сентября были отменены по рекомендации ЦИК из-за нарушений.