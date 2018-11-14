Для жителей Камчатки снизят транспортный налог

Жители Камчатки с нового года станут меньше платить транспортный налог. Соответствующий законопроект, разработанный региональным правительством, приняли в среду депутаты краевого парламента.

Потери бюджета планируется компенсировать за счет повышения ставок налога на мощные яхты и парусно-моторные суда, сообщает ОТР.

Отмечается, что это решение коснется более 70 тысяч автомобилей. Ставка транспортного налога будет снижена в среднем на 10 рублей за одну лошадиную силу.

При этом подчеркивается, что налоги останутся прежними для автомобилей мощностью меньше 100 и свыше 250 лошадиных сил.