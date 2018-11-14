14 ноября премьер-министр Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым. В этом году регион оказался в зоне особого внимания властей всех уровней после весеннего паводка. Затопленными оказались 63 населенных пункта, пострадал и Якутск. Федеральное правительство направило из Резервного фонда на восстановительные работы более 587 миллионов рублей.

Николаев поблагодарил за оказанную поддержку. "Все аварийно-восстановительные работы практически завершены, - заявил он. - Практически 98 процентов работ выполнено". Наводнение, по его словам, было самым разрушительным за последние 18 лет, но своевременная помощь из Москвы вкупе с региональным бюджетом и средствами частных лиц и предприятий помогли оперативно бороться с последствиями. "Всем миром справились с задачей", - считает Айсен Николаев. Главное - Якутия успела подготовиться к зиме.

- Хорошо, что средства были вовремя освоены, что все сделали. Естественно, нужно все, что запланировали, довести до конца, - сказал Дмитрий Медведев.

Даже после устранения последствий паводка проблем в Якутии остается много, признал Николаев. В частности, в сфере здравоохранения они связаны с материально-технической базой и многолетним накопленным недофинансированием из Фонда обязательного медицинского страхования из-за несовершенства методики. Ее подкорректировали, и появились дополнительные средства. "У нас в следующем году из Федерального фонда обязательного медицинского страхования финансирование возрастает на 6 миллиардов 700 миллионов рублей", - рассказал Николаев. Медики смогут финансироваться по всем нормативам, добавил он. Средства власти намерены направить на решение первоочередных задач, стоящих перед здравоохранением, в том числе на достойную оплату труда медицинских работников, на решение вопросов по лекарственному обеспечению. Теперь Якутия хотела бы построить у себя онкологический диспансер.

Здравоохранение Якутии получит на 6,7 млрд больше за счет новых методик расчетов

Премьер-министр заметил, что увеличение финансирования произошло исключительно благодаря изменениям методик расчетов. "Давайте посмотрим, как будет работать новая версия. Хорошо, что она откорректировала возможности бюджета регионального Фонда обязательного медицинского страхования и дополнительные деньги пришли в систему", - сказал он. Дмитрий Медведев пообещал вернуться к проблемам финансирования системы здравоохранения в регионах Дальнего Востока, если поступят соответствующие обращения.