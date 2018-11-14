Новости

РФС выплатил сборной премиальные за ЧМ-2018 20:19
Юристы оценили перспективы России в споре с Украиной по евробондам 20:18
В Подмосковье начался пожар в здании похоронной фирмы 20:01
МКАД расширят в "пробочных" местах 19:50
Стала известна причина смерти актера из "Тихого Дона" Сергея Юртайкина 19:25
ЦБ попросил признать банкротом Международный банк Санкт-Петербурга 19:09
В Крым прибыла делегация из Пакистана 19:08
В Твери запретили афишу всемирно известных танцоров 19:04
В Пензенской области шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой 19:00
Владимир Путин поздравил Союз журналистов с 100-летним юбилеем 18:51
Вышел атмосферный русский трейлер нового "Омена" 18:45
Найден уникальный древний портрет юного Христа 18:40
Вертолет владельца "Лестера" перестал слушаться пилота перед крушением 18:36
В Ленобласти сотрудника наркологии уволили за пьянство на работе 18:26
Тульских полицейских заподозрили в "подставах" на дорогах 18:17
В Ростовской области перевернулся пассажирский автобус 18:14
Роскомнадзор предложил Google присоединиться к антипиратскому меморандуму 18:09
Мосгордума: Продолжительность жизни горожан увеличилась на три года 17:54
Россия подала апелляцию в Верховный суд Великобритании 17:52
В Россию привезут конкурента Toyota Highlander 17:30
В Бурятии для туристов откроют тропу к пику Любви 17:30
Экс-вратарь сборной РФ Владимир Габулов стал министром в Осетии 17:27
Песков: Переговоры РФ и Японии по мирному договору будут активизированы 17:26
Авторы немецкого сериала "Тьма" сделают свою версию "Титаника" 17:25
Наталья Маленко назначена врио мэра Симферополя 17:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменятся ставки по ипотеке в ближайшее время
Как изменятся ставки по ипотеке в ближайшее время
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
14.11.2018 19:21
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Деньги на здоровье

Глава Якутии доложил Дмитрию Медведеву о финансировании здравоохранения в регионе
Текст: Сергей Белов
Российская газета - Федеральный выпуск №7719 (256)
14 ноября премьер-министр Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым. В этом году регион оказался в зоне особого внимания властей всех уровней после весеннего паводка. Затопленными оказались 63 населенных пункта, пострадал и Якутск. Федеральное правительство направило из Резервного фонда на восстановительные работы более 587 миллионов рублей.
Глава правительства, беседуя с Айсеном Николаевым, выяснял, как Якутия справилась с последствиями наводнения. Фото: Екатерина Штукина/ Пресс-служба Правительства РФ/ ТАСС Глава правительства, беседуя с Айсеном Николаевым, выяснял, как Якутия справилась с последствиями наводнения. Фото: Екатерина Штукина/ Пресс-служба Правительства РФ/ ТАСС
Глава правительства, беседуя с Айсеном Николаевым, выяснял, как Якутия справилась с последствиями наводнения. Фото: Екатерина Штукина/ Пресс-служба Правительства РФ/ ТАСС

Николаев поблагодарил за оказанную поддержку. "Все аварийно-восстановительные работы практически завершены, - заявил он. - Практически 98 процентов работ выполнено". Наводнение, по его словам, было самым разрушительным за последние 18 лет, но своевременная помощь из Москвы вкупе с региональным бюджетом и средствами частных лиц и предприятий помогли оперативно бороться с последствиями. "Всем миром справились с задачей", - считает Айсен Николаев. Главное - Якутия успела подготовиться к зиме.

Фото: depositphotos.com
Якутия решила начать собственное производство бензина

- Хорошо, что средства были вовремя освоены, что все сделали. Естественно, нужно все, что запланировали, довести до конца, - сказал Дмитрий Медведев.

Даже после устранения последствий паводка проблем в Якутии остается много, признал Николаев. В частности, в сфере здравоохранения они связаны с материально-технической базой и многолетним накопленным недофинансированием из Фонда обязательного медицинского страхования из-за несовершенства методики. Ее подкорректировали, и появились дополнительные средства. "У нас в следующем году из Федерального фонда обязательного медицинского страхования финансирование возрастает на 6 миллиардов 700 миллионов рублей", - рассказал Николаев. Медики смогут финансироваться по всем нормативам, добавил он. Средства власти намерены направить на решение первоочередных задач, стоящих перед здравоохранением, в том числе на достойную оплату труда медицинских работников, на решение вопросов по лекарственному обеспечению. Теперь Якутия хотела бы построить у себя онкологический диспансер.

Здравоохранение Якутии получит на 6,7 млрд больше за счет новых методик расчетов

Премьер-министр заметил, что увеличение финансирования произошло исключительно благодаря изменениям методик расчетов. "Давайте посмотрим, как будет работать новая версия. Хорошо, что она откорректировала возможности бюджета регионального Фонда обязательного медицинского страхования и дополнительные деньги пришли в систему", - сказал он. Дмитрий Медведев пообещал вернуться к проблемам финансирования системы здравоохранения в регионах Дальнего Востока, если поступят соответствующие обращения.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск Наводнение на Дальнем Востоке
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россия подала апелляцию в Верховный суд Великобритании
Министр обороны Израиля ушел в отставку из-за сектора Газа
В Госдуме ответили на слова экс-депутата Верховной рады о блицкриге
Миллер ответил на угрозы США по "Северному потоку-2"
Движение по трассе "Москва - Петербург" запустят в сентябре 2019 года