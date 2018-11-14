На Дальнем Востоке появятся "Цифровые бриллианты"

Возможность реализации на Дальнем Востоке проекта "Цифровые бриллианты" обсудил на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Сингапуре зампред правительства РФ - полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев с азиатскими инвесторами. По итогам встречи было подписано соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба аппарата полпреда.

Проект был запущен в прошлом году сингапурским инвестиционным фондом Abacus Capital Group. Специально для его реализации был разработан цифровой инструмент на блокчейне D1 Coin. Особый алгоритм ценообразования позволяет рассчитать цену любого бриллианта в сформированном запасе, а значит пользователь может копить электронные D1 Coin и в любой момент перевести их в настоящие бриллианты.

Первоначальный запас сформировали в мае 2018 года. Включение в проект дальневосточных корпораций позволит увеличить долю камней производства РФ.

"Мы надеемся на локализацию определенных процессов на территории России, например - по обработке алмазов и хранению бриллиантов", - отметил Юрий Трутнев.