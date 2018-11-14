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14.11.2018 19:12
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

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Олег Кожемяко подал документы на регистрацию кандидатом в губернаторы Приморья
Текст: Айсель Герейханова
Российская газета - Федеральный выпуск №7719 (256)
Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко подал документы на регистрацию кандидатом на предстоящих выборах главы региона в краевой избирком.

В его поддержку собраны 180 тысяч подписей избирателей и 147 подписей муниципальных депутатов. В общественном штабе кандидата уточнили, что сбор подписей в поддержку политика велся во всех населенных пунктах края.

Олег Кожемяко сообщил журналистам, что хотел бы поблагодарить всех жителей Приморья за оказанную поддержку. "Это значит, что наша совместная работа по наведению порядка в Приморье, по решению самых насущных проблем актуальна и востребована", - заявил он.

Фото: Александр Колбасов/ТАСС
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Ранее он заявлял о том, что пойдет на выборы самовыдвиженцем.

Врио губернатора Приморья стал третьим кандидатом, который подал документы на регистрацию для участия в выборах. Так, в понедельник документы на регистрацию сдала председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Думы Владивостока Роза Чемерис, которая идет на выборы от партии "За женщин России".

А во вторник документы в избирком Приморья подал кандидат от "Патриотов России" Игорь Степаненко.

В среду на заседании ЦИК председатель избиркома Приморья Татьяна Гладких проинформировала членов комиссии о начале приема документов для регистрации кандидатов. "Был выдвинут 21 кандидат, один уже отозвал свою кандидатуру, осталось 20. Из них трое предоставили свои документы", - сказала она.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Центризбирком, в свою очередь, потребовал от избиркома Приморского края самой тщательной проверки документов кандидатов на губернаторский пост.

"Общее пожелание - можно к этому этапу, когда мы можем дать замечания свои по недостаткам, отнестись максимально серьезно и максимально объективно оценивать документы", - заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

По словам Булаева, бывают примеры, когда "комиссии принимают излишне лояльные, а зачастую незаконные решения". "Убедительная просьба проверять документы максимально тщательно на соответствие всем тем нормативным актам, которые регулируют и порядок подачи, и содержание этих документов", - подчеркнул Николай Булаев. Он попросил не создавать повод для того, чтобы кто-то пошел в суды.

Заместитель председателя ЦИК дал поручение проследить за ходом проверки документов кандидатов члену Центризбиркома Евгению Шевченко, который сейчас находится в Приморье.

ЦИК призвал избирком Приморья объективно оценивать документы кандидатов

С 11 ноября кандидаты, которые ранее заявили о желании участвовать в выборах, могут подать документы на регистрацию. После их проверки краевой избирком примет решение о регистрации.

Кандидаты от партий должны собрать не менее 141 подписи депутатов и глав из 26 городов и районов края для преодоления "муниципального фильтра".

Самовыдвиженцам к этим подписям нужно сдать еще чуть более 7 тысяч подписей избирателей.

Это будут уже третьи выборы главы Приморья в этом году. Девятого сентября ни один кандидат не набрал половины голосов. Результаты второго тура выборов 16 сентября были отменены по рекомендации ЦИК из-за нарушений.

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