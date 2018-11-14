Отправлены на родину моряки с застрявших в Персидском заливе танкеров

Все моряки с трех застрявших в Персидском заливе российских судов компании "Находка-портбункер" репатриированы и получили зарплату, сообщает РИА Новости.

Как сказал агентству председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов, была оказана помощь брошеным и голодающим российским морякам танкеров Crystal East, Crystal Nord и Carolina Wind компании "Находка-портбункер".

"Благодаря большой поддержке министерства иностранных дел, следственного управления на транспорте все моряки были репатриированы в Россию и получили задержанную заработную плату", - сказал он.

Так, танкер Crystal East находится в ОАЭ с июня 2017 года. Семь его моряков сидели без паспортов и денег. Прилетевший им на смену в декабре 2017 года экипаж позже также просил помощи с возвращением на родину. Судно даже подавало сигнал SOS из-за необходимости госпитализации нескольких моряков. В марте морякам выплатили долги.

В этом помогли Международная федерация транспортных рабочих, власти Приморья, полпред президента на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев и руководство "Газпромбанка".

Проблемы с выплатой заработной платы и доставкой продовольствия также были на Carolina Wind.