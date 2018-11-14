СК назвал версии кораблекрушения у берегов Камчатки

В Дальневосточном следственном управлении на транспорте назвали три версии затопления судна у берегов Камчатки.

- Среди них - нарушение правил судовождения и загрузки судна, его техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия, - рассказала старший помощник руководителя ДВСУТ СК Дарья Немцева.

Напомним, самоходный плашкоут "Анатолий Крашенинников" затонул 9 ноября в Охотском море. На борту находились 13 человек, десять из них удалось спасти. Судьба трех моряков остается неизвестной, их поиски временно приостановлены из-за непогоды.

По факту кораблекрушения расследуется уголовное дело. Установлен владелец судна, допрошено руководство предприятия, проведены выемки документов.

Во время расследования вскрылись новые обстоятельства. Выяснилось, что сухогруз шел с неполным штатом моряков, а на борту находились незарегистрированные пассажиры.

- Было заявлено десять человек экипажа, но фактически в рейс вышли восемь человек. Кроме того, четыре члена экипажа были вписаны в судовую роль, но на борту судна отсутствовали, вместо них были другие люди. Также установлено, что пять пассажиров не должны были находиться на судне, - сообщил ТАСС заместитель транспортного прокурора Камчаткского края Иван Нецвет.