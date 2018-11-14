В Бурятии для туристов откроют тропу к пику Любви

В Тункинском национальном парке Бурятии готовятся к открытию в 2019 году специально оборудованной туристической тропы к пику Любви.

- Ее протяженность составит 1,4 тысячи метров (дорога заменит популярную среди туристов стихийно протоптанную тропинку - прим. "РГ"). Она пройдет по горному склону серпантином, по маршруту есть пара крутых склонов - там расположатся лестницы. Отдохнуть по пути к вершине можно будет на трех смотровых площадках, - пояснил ТАСС директор Тункинского национального парка Валерий Гулгонов.

Так называемый пик Любви является одной из вершин Тункинских гольцов. Они находятся на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря, рядом с курортным поселком Аршан.

Согласно поверью, если влюбленные вместе покорят эту вершину, их ждет долгая и счастливая совместная жизнь.