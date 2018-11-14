В Комсомольске-на-Амуре два человека погибли при пожаре

Пожар произошел в одной из квартир пятиэтажки в Комсомольске-на-Амуре, сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Информация о возгорании поступила на пульт дежурного в ночь на среду. Однако прибывшие на место брандмейстеры внешних признаков огня не обнаружили.

Два звена газодымозащитной службы, отправившись на разведку, выяснили, что возгорание произошло в квартире на четвертом этаже. Дверь никто не открывал, поэтому пожарные проникли в жилище через окно, разбив стекла.

В одной из комнат горели вещи и пол. Здесь же находились мужчина и женщина - уже без признаков жизни.

С возгоранием удалось справиться за полчаса.

"Огнеборцы произвели контрольное вскрытие полов во избежание риска повторного возникновения и тления", - говорится в сообщении.

Эвакуация жильцов дома не потребовалась.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.